アンカー神戸ランニングサークル「Ｘ15」　アシックス協力イベント第４弾　マラソンチャレンジランを5月30日開催　　参加者募集

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社が運営するANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）のランニングサークル「Ｘ15（クロスフィフティーン）」は、５月30日(土)９時半から、市内の神戸マラソンコースなどをめぐるランニングイベントを開催します。アシックスの協力イベント第４弾で、当日はアシックスのランニングコーチも参加し、走り方指導なども受けられるまたとない機会となります。

アンカーに集合し、コーチからストレッチの講習を受けた後、初心者と中級・上級者に分かれ、市役所前のスタート地点から約5キロを走ります。中級・上級者はみなとのもり公園でインターバルトレーニングなども行います。走った後は名刺交換などのビジネス交流を行います。18歳以上ならアンカー会員以外でも参加できますので、ぜひこの機会にご参加ください。

テーマ：神戸の街を走る楽しさをしり、マラソンにも挑戦しよう！

日 時：5月30日（土） 9:30-12:00

場 所：アンカー神戸～神戸マラソンコース

内 容：ストレッチ、ランニング、トレーニング、交流会

ランニングは初心者と中級・上級者の２つに分かれる

コース：１.初めてのマラソンにチャレンジ 5km程度（初心者）

２.自己記録更新にチャレンジ（中級・上級者）

ランニングコーチ：小谷浩氏、高木智大氏

（小谷浩氏プロフィール）

駅伝の名門、西脇工業高～大学時代までの陸上経験を活かし、ビギナーから上級者まで幅広いランナーをサポート。国内外のマラソンや国際マラソンなど多くのレースへの出場経験あり。パーソナルコーチ、東京マラソンのペースセッター、伴走などの経験も豊富。経験、性別、年齢に関係なく「自分の成長を実感できるスポーツ」であるランニングの魅力や楽しさを伝えている。

資格／日本体育協会JASA公認スポーツリーダー、日本陸上競技連盟JAAF公認ジュニアコーチ、認定プロギングリーダー、健康運動実践指導者

（高木智大氏プロフィール）

「心と身体の成長を実感できるランニング」に魅力を感じ、その後も東京マラソン・大阪マラソンなど全国各地の大会へ参加などレース経験も豊富。アシックスに入社後はアシックス東京銀座での接客・ランニングイベントでのコーチ・アシックスランニングラボの計測などを担当。自身の経験に加えて専門的測定や科学的な知見をもとにしたアドバイスでランニング初心者から大会参加者まで多くのランナーをサポートしている。

マラソンチャレンジラン 申し込み :https://forms.gle/4ZA9AgGLCVSZdvr78【X15について】

・毎月２回、定期的にランニング練習会を開催（平日夜、休日の午前）

・15分以上ランニングをして、気持ちのUpliftを感じましょう。15分は、サークル名の由来にもなっています

（※「X」には「を超える」の意味があるほか、テクノロジー文脈では未来志向や先端技術を連想させることが多く、「革新的」「先進的」というアンカーのイメージも連想させます。「X」の字の形からは、”交流”と”時計を4分割すること”も想起させます。「約15分のランニングを通じて交流を深めてほしい」との願いも込めました）

・ランニング練習会前か後、不定期でビジネス交流会、セミナー等を催します。アルコールを伴う懇親会の場合もあります

・サークル活動の他に、希望者を募って大会やイベントへの参加も企画します

・参加者には、メンバーの活動の見える化のため、「ASICS Runkeeper」の利用をしていただきます

・アンカー会員は、アンカー内での更衣が可能です。非会員の方は、各自ランニングステーションなどの場所をご利用ください

・メンバー間の連絡は、Facebookグループや公式LINEで行います

※15分9秒の研究について（アシックスプレスリリースより）

※運動とメンタルヘルスの関係性について（アシックスプレスリリースより）

アンカー会員だけでなく、ビジネス交流や健康増進に関心がある18歳以上ならだれでも参加できます。

奮ってご参加ください。

【問い合わせ先】

アンカー神戸運営事務局 contact@anchorkobe.com

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com