「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』発売記念セールを開催！シリーズ関連タイトルが最大70%OFF！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2026年5月13日（水）から2026年5月27日（水）までの期間限定で、PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップにて【シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』発売記念セール】を開催いたします。

本セールでは、2026年5月28日（木）に発売予定のシリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』の発売を記念して、『うたわれるもの』シリーズ関連タイトルに加え、一部アクアプラスタイトルのダウンロード版ゲームを、最大70%OFFの特別価格でご購入いただけます。

■セール期間

▼PlayStation(TM)Store：2026年5月13日（水）～ 2026年5月27日（水）

▼ニンテンドーeショップ：2026年5月13日（水）～ 2026年5月27日（水）

※タイトルによって対応機種や価格、セール期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※ご購入の際はセール価格になっていることをご確認ください。

■セール対象タイトル

▼PlayStation(TM)Store（https://store.playstation.com/）

〇『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』

通常価格：6,600円（税込）

⇒セール価格：3,300円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの 偽りの仮面』

通常価格：2,200円（税込）

⇒セール価格：1,100円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの 二人の白皇』

通常価格：2,200円（税込）

⇒セール価格：1,100円（税込） ※50％OFF

〇『うたわれるもの斬』

通常価格：7,700円（税込）

⇒セール価格：3,080円（税込） ※60％OFF

〇『うたわれるもの斬2』

通常価格：7,700円（税込）

⇒セール価格：3,080円（税込） ※60％OFF

〇『義賊探偵ノスリ』

通常価格：4,180円（税込）

⇒セール価格：1,254円（税込） ※70％OFF

▼ニンテンドーeショップ（https://store-jp.nintendo.com/）

〇『うたわれるもの トリロジーセット for Nintendo Switch』

通常価格：14,080円（税込）

⇒セール価格：7,040円（税込） ※50％OFF

※関連DLCは30％OFF

〇『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：2,640円（税込） ※50％OFF

※関連DLCは30％OFF

〇『うたわれるもの 偽りの仮面』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：2,640円（税込） ※50％OFF

※関連DLCは30％OFF

〇『うたわれるもの 二人の白皇』

通常価格：5,280円（税込）

⇒セール価格：2,640円（税込） ※50％OFF

※関連DLCは30％OFF

〇『義賊探偵ノスリ』

通常価格：4,180円（税込）

⇒セール価格：1,254円（税込） ※70％OFF

〇『ToHeart』

通常価格：3,080円（税込）

⇒セール価格：2,156円（税込） ※30％OFF

※関連DLCは10％OFF

権利表記：(C)AQUAPLUS

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS5”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。