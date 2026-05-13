【アートアクアリウムの老舗コラボ商品】赤坂柿山・鶴屋吉信コラボのアートアクアリウムオリジナル商品が新登場！アートアクアリウムのお土産に老舗ブランドのお菓子を。

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、併設するミュージアムショップ内で、金魚モチーフのミュージアムグッズを多数揃えています。

今年新たに、老舗ブランド、赤坂柿山・鶴屋吉信とのコラボレーション商品が新登場しました。

アートアクアリウムでしか手に入らない銀座のお土産スイーツをぜひお楽しみください。

■鶴屋吉信/ IRODORI ようかん

創業220余年の京菓子老舗「鶴屋吉信」とのコラボ商品がリニューアルして新登場。アートアクアリウムのオリジナルパッケージに詰め合わせた、“かぐわし玄米茶” “香ばしほうじ茶” “芳し抹茶” の3種の味わい。吟味した素材を使用した、食べきりサイズの羊羹セットは、ご自宅用にもお土産にもおすすめです。

アートアクアリウムの金魚をイメージした赤のオリジナルデザインでお届けします。

\1,306（税込）

■赤坂柿山×アートアクアリウムオリジナル缶

赤坂柿山を代表する薄焼きおかき「慶長」をアートアクアリウムオリジナルデザインの缶に詰め合わせました。

こだわりのもち米一粒ひと粒の美味しさと食感をそっくり生かした薄焼きのおかきは、醤油味と昆布味の2種入り。お配り用にも便利な個包装になっています。

側面にも上品な花と金魚の絵柄をあしらったオリジナルデザイン缶は赤と黒のコントラストが鮮やか。小物入れなどへのリユースにもおすすめ。\1,490（税込）

■初夏の企画展「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」開催中

日本の初夏を象徴する“藤と紫陽花”をテーマに、金魚泳ぐ水槽作品が並ぶ空間を青と紫で染める、“初夏のアートアクアリウム体験”をお届けします。

雨が多くなるこの季節、天気を気にすることなく、季節の風物詩と金魚アートをともに堪能できる本企画。アートアクアリウムならではの、金魚の癒しと融合する優雅な世界観をお楽しみください。

●アートアクアリウムとは

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート。

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ約70種、3000匹の金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館です。

2022年5月に銀座三越に誕生した「アートアクアリウム美術館 GINZA」は、年間を通して四季の移ろいをお楽しみいただける常設施設です。開業時以来、毎年水槽作品の入替などを行っており、アートアクアリウムを代表する作品や、銀座開催にて初披露となる新作の展示など、様々なアートアクアリウム作品をご覧いただけます。

世界的建築家、隈研吾氏とのコラボレーション作品「金魚の石庭」、華道家、假屋崎省吾氏プロデュースの「花舞」、千本鳥居モチーフの「金魚の参道」作品も同時に鑑賞いただけます。

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

学割チケット2,200円（公式WEB限定）※要学生証ご提示

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合がございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

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ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越