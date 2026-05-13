捨てて、やめて、自分らしく。SNSで話題のミニマリストたちの「最適解」を一挙公開！ムック『「持たない暮らし」の見本帖』発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年5月14日（木）に自分らしい「持たない暮らし」を実践する人々のリアルな住まいと工夫を凝縮したムック『「持たない暮らし」の見本帖(https://www.amazon.co.jp/dp/4074633906/)』を発売いたします。

「持たない暮らし」の見本帖 1540円（税込）主婦の友社

本書は、単に「ものを減らすこと」を目的とするのではなく、自分にとって本当に大切なものを見極め、心地よい毎日を手に入れた人々の実例集です。

PART１：私スタイルの「持たない暮らし」

あやじまさん：大事なのは、ものの数ではなく「身軽」であること

あやじまさん

インフルエンサーとして活躍するあやじまさんは、「乳幼児とリュックひとつで海外旅行」など、固定観念を覆す軽やかな暮らしを発信。かつて200着あった服を、毎日でも着たいお気に入りの35着にまで厳選しました。

自宅も「何も置かない」ことにこだわらず、自分や家族の好きなものを選択し、余白を「わが家らしさ」で満たす、あやじま流ミニマリズムの極意を公開します。

田村美葉さん：「憧れ」を手放したら、自然とお金が貯まり始めた

田村さん

月々の生活費を約15万円に抑え、心豊かに暮らす田村さん。かつては「素敵な部屋にしたい」という際限のない憧れがありましたが、それを手放すことで、最も優先したい「旅」にコミットできるようになりました。

節約を意識しなくても自然とお金が貯まる仕組みや、物欲との賢い付き合い方を提案します。

PART２：人気インフルエンサー９人「私たちが手放したもの、こと」

カヨさん：大型食器棚を捨てて見つけた、心のゆとりと新しい収納

不妊治療という切実な経験を経て、暮らしを「小さく」整え始めたカヨさん。ものを手放すことで心に余白が生まれ、驚きのアイデアが次々と誕生しました。

カヨさん

家事の時短：洗濯物は「たたまない」。ハンガーのまま収納するだけで家事時間を圧倒的に短縮。

大型家具の撤去：結婚を機に購入した木製食器棚を処分。コンパクトなステンレスシェルフに買い替えることでキッチンの圧迫感が消え、防災面での安心も手に入れました。

ゴミ箱の代用：場所をとるゴミ箱をやめ、シンク下のファイルボックスで代用。ゴミの量そのものが減るという嬉しい変化も。

明日から試せる！「持たない暮らし」の具体的なアイデア

本書では、ファッション、キッチン、お金、子育てなど、ジャンル別に「手放したもの」と「代用アイデア」を豊富に紹介しています。

・炊飯器を持たず「ホットクック」で兼用。

・洗剤を2種類に厳選し、ストック管理の負担を激減させる。

・子どもの衣類収納に「ジップつき袋」を活用し、成長に合わせて柔軟に対応。

忙しい毎日の中で「自分を見失いそう」と感じているすべての方に贈る、自分らしい暮らしの「見本」が見つかるガイドブックです。

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【書籍概要】

「持たない暮らし」の見本帖 1540円（税込）主婦の友社

タイトル：「持たない暮らし」の見本帖

定価：1540円（税込）

発売日：2026年5月14日（木）

判型、ページ数：A4判、104ページ

ISBN：978-4-07-463390-6

出版社：主婦の友社

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074633906

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18604281

※電子書籍あり

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