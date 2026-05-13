【日本大学】全専任教職員を中心とした1万人に生成AI “Google AI Pro for Education” を導入 〜新設の「情報イノベーションセンター」を核に、安心・安全な環境下で教学DXと「自主創造」を加速〜

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