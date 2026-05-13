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【日本大学】全専任教職員を中心とした1万人に生成AI “Google AI Pro for Education” を導入 〜新設の「情報イノベーションセンター」を核に、安心・安全な環境下で教学DXと「自主創造」を加速〜
【概 要】
日本大学（東京都千代田区、理事長：林 真理子、学長：大貫 進一郎）は、令和8年度（2026年度）より、業務効率化とより高度な教育・研究の展開を目的として、すべての専任教職員を含む1万ユーザーにGoogleのGemini アプリケーション の教育機関向け有償版 “Google AI Pro for Education” を導入いたしました。国内の大学における生成AIの有償版導入としては、最大規模となります。
【導入の背景：Google Cloud 環境に根差した教学DX】
日本最大規模の総合大学である本学は、2022年の「教学DX戦略委員会」発足以来、保有する膨大なデータ資源を最大限に活用し、高精度なデータに根差した教育を展開すべく、教学DXを推進してきました。その基盤として、本学では以前より“Google Workspace for Education Plus”を導入するとともに、BigQueryやLookerなどのGoogle Cloud 環境下で教学情報収集・分析基盤（通称：D-CAS）を構築・運用してまいりました。
【ねらい：安心・安全な環境での業務効率化、そして「知的創造時間」の創出へ】
今回の有償版生成AIアプリケーションの導入では、入力したデータがAIの学習に利用されないエンタープライズ水準の強固なデータ保護環境を確保しており、機密性の高いデータも安心・安全に取り扱うことが可能です。
教職員の業務が多様化し複雑化する中、本学が掲げる「自主創造」を教職員が率先して体現するには「知的創造時間」の確保が不可欠です。生成AIを活用することで定型業務を効率化し、また必要に応じて自動化することで、教職員の積極的なイノベーションを推し進めます。“Google AI Pro for Education”を全学的なインフラとして位置付けるとともに、他のGoogle Cloud環境と連携を行うことにより、世界レベルのデータ駆動型教育へとさらに歩みを進めてまいります。
【今後の展開：センターの新設による教学DXの加速】
本学では、4月1日付で「日本大学情報イノベーションセンター」を新設し、これまで進めておりました教学DXの取り組み（参考：日本経済新聞 3月11日「知の挑戦」）も、さらなる高みを目指して新しいセンター下で加速させております。
“Google AI Pro for Education”についても、導入することがゴールではありません。教職員への継続的なセミナー実施により利活用を進めるだけでなく、本学ならではの広範なナレッジを蓄積し、学内共有に留まらず広く発信してまいります。
多彩な学部・学科を擁する本学は、多様な専門性が交差する「日本の縮図」ともいえる環境です。総合大学、総合教育・研究機関である本学だからこそ実現可能な教学DXを通じて、学内の教育改善にとどまらず、その成果や知見を広く社会へ還元してまいります。
【用語解説】
■Google AI Pro for Education:
Googleが提供する教育機関向けの高度な生成AIサービス。入力したプロンプト（指示）やデータがAIのモデル学習に使用されないため、プライバシーとセキュリティが確保されたクローズドな環境で安全にGeminiを利用可能。
■D-CAS（教学情報収集・分析基盤）:
Google環境下に構築した日本大学独自のデータプラットフォーム。学生の学修状況やアセスメントテストに基づく特徴等を可視化し、データに根差した教学改善を支えるシステム。
*Gemini、Google Cloud および Google Workspace は、Google LLC の商標です。
▼本件に関する問い合わせ先
【問い合わせ先】
日本大学広報部広報課
住所：102-8275 東京都千代田区九段南四丁目8番24号
TEL：03-5275-8132
FAX：03-5275-8321
メール：honbukoho@nihon-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
日本大学（東京都千代田区、理事長：林 真理子、学長：大貫 進一郎）は、令和8年度（2026年度）より、業務効率化とより高度な教育・研究の展開を目的として、すべての専任教職員を含む1万ユーザーにGoogleのGemini アプリケーション の教育機関向け有償版 “Google AI Pro for Education” を導入いたしました。国内の大学における生成AIの有償版導入としては、最大規模となります。
日本最大規模の総合大学である本学は、2022年の「教学DX戦略委員会」発足以来、保有する膨大なデータ資源を最大限に活用し、高精度なデータに根差した教育を展開すべく、教学DXを推進してきました。その基盤として、本学では以前より“Google Workspace for Education Plus”を導入するとともに、BigQueryやLookerなどのGoogle Cloud 環境下で教学情報収集・分析基盤（通称：D-CAS）を構築・運用してまいりました。
【ねらい：安心・安全な環境での業務効率化、そして「知的創造時間」の創出へ】
今回の有償版生成AIアプリケーションの導入では、入力したデータがAIの学習に利用されないエンタープライズ水準の強固なデータ保護環境を確保しており、機密性の高いデータも安心・安全に取り扱うことが可能です。
教職員の業務が多様化し複雑化する中、本学が掲げる「自主創造」を教職員が率先して体現するには「知的創造時間」の確保が不可欠です。生成AIを活用することで定型業務を効率化し、また必要に応じて自動化することで、教職員の積極的なイノベーションを推し進めます。“Google AI Pro for Education”を全学的なインフラとして位置付けるとともに、他のGoogle Cloud環境と連携を行うことにより、世界レベルのデータ駆動型教育へとさらに歩みを進めてまいります。
【今後の展開：センターの新設による教学DXの加速】
本学では、4月1日付で「日本大学情報イノベーションセンター」を新設し、これまで進めておりました教学DXの取り組み（参考：日本経済新聞 3月11日「知の挑戦」）も、さらなる高みを目指して新しいセンター下で加速させております。
“Google AI Pro for Education”についても、導入することがゴールではありません。教職員への継続的なセミナー実施により利活用を進めるだけでなく、本学ならではの広範なナレッジを蓄積し、学内共有に留まらず広く発信してまいります。
多彩な学部・学科を擁する本学は、多様な専門性が交差する「日本の縮図」ともいえる環境です。総合大学、総合教育・研究機関である本学だからこそ実現可能な教学DXを通じて、学内の教育改善にとどまらず、その成果や知見を広く社会へ還元してまいります。
【用語解説】
■Google AI Pro for Education:
Googleが提供する教育機関向けの高度な生成AIサービス。入力したプロンプト（指示）やデータがAIのモデル学習に使用されないため、プライバシーとセキュリティが確保されたクローズドな環境で安全にGeminiを利用可能。
■D-CAS（教学情報収集・分析基盤）:
Google環境下に構築した日本大学独自のデータプラットフォーム。学生の学修状況やアセスメントテストに基づく特徴等を可視化し、データに根差した教学改善を支えるシステム。
*Gemini、Google Cloud および Google Workspace は、Google LLC の商標です。
▼本件に関する問い合わせ先
【問い合わせ先】
日本大学広報部広報課
住所：102-8275 東京都千代田区九段南四丁目8番24号
TEL：03-5275-8132
FAX：03-5275-8321
メール：honbukoho@nihon-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/