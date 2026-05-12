チャン・ハヌム、5月31日に日本ファンミーティング開催へ！“BBZ”へ贈る特別な時間

Danmee 株式会社2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ 公式ポスター

来る5月31日、チャン・ハヌムが、日本でファンミーティング『2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ(以下、To My Spring, BBZ)』を開催する。

端正なビジュアルと繊細な表現力で話題を呼んでいるチャン・ハヌムは、昨年、サバイバルオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演。番組内で見せた安定感のあるボーカルと完成度の高いパフォーマンスにより、多くの視聴者へ強い印象を残した存在である。

ステージごとに異なる魅力を見せながらも、感情を丁寧に届けるような表現力が支持を集め、次世代アーティストとして大きな関心を集めている。

今回開催されるファンミーティング『To My Spring, BBZ』は、“BBZ”と呼ばれるファンへ向けた特別な意味が込められた公演タイトルとなっており、チャン・ハヌム自身の感性やメッセージをより近くで感じられるイベントになる見通しだ。

ファンミーティングは、2026年5月31日（日）、板橋区立文化会館 大ホールにて開催予定。ステージ上とはまた異なる素顔や、ここでしか見ることのできない特別な時間を通じて、チャン・ハヌムとファンが心を通わせる一日となりそうだ。

【イベント情報】

[日程] 2026年5月31日（日）

[会場] 東京・板橋区立文化会館 大ホール

[時間] 1部 : 13:00（開場）14:00（開演）/ 2部 : 17:00（開場）18:00（開演）

[チケット料金]

一般チケット：12,800円（税込）指定席

アップグレードチケット：4,800円（税込）指定席 ※一般チケット購入者のみ受付可能

当日チケット：13,900円（税込）※発生した場合のみ

※未就学児入場不可

※アップグレードチケットのお申し込み方法・期間等の詳細は後日発表いたします。

[主催] 株式会社HUB JAPAN

[主管] 株式会社Eighty6 Entertainment

[企画] 株式会社NURIM

[協力] ES NATION

【お問い合わせ】

株式会社NURIM（公演関連）

info-live@nurimjp.com（土日祝日除く11:00 - 17:00）

※取材および日本でのプロモーションなどに関するお問い合わせ：Danmee株式会社