Smartorder、サイトコントローラー「手間いらず」とのシステム連携を開始

株式会社スマートオーダー

株式会社スマートオーダー（本社：東京都港区、代表取締役：石川拓也）が提供する宿泊管理システム「Smart Order PMS」（https://www.smartorder.ai/ja_jp/）において、手間いらず株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邉 哲男）が提供するサイトコントローラー「手間いらず」（https://www.temairazu.co.jp/）とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

「Smart order PMS」、「手間いらず」とのシステム連携を開始【SmartOrder PMS と『TEMAIRAZU』シリーズシステムの連携について】

近年、宿泊施設においては、複数のOTAを活用した販売チャネルの多様化が進む一方で、予約情報の管理業務が複雑化しています。

特に、各OTAからの予約情報を手動でPMSへ入力する作業は、現場スタッフにとって大きな負担となっており、入力ミスや対応遅延といった課題も指摘されています。

こうした課題を解決するため、Smart Orderはサイトコントローラーとの連携強化を進めており、このたび「手間いらず」との連携を実現いたしました。



本連携により、『TEMAIRAZU』シリーズを経由して各OTAから取得した予約情報を、「Smart Order」へ自動的に取り込むことが可能となります。

これにより、宿泊施設は以下のようなメリットを享受できます。

- OTAからの予約情報を自動でPMSに反映- 手動入力作業の削減による業務効率化- 入力ミスの防止によるオペレーション精度の向上- フロント業務の負担軽減とサービス品質の向上「Smart order PMS」、「手間いらず」との連携流れ【今後の展開】

Smartorderは今後も、宿泊施設のDX推進を支援するため、外部サービスとの連携拡充を積極的に進めてまいります。また、データ活用による運営最適化や収益最大化に貢献する機能開発にも取り組んでまいります。

【SmartOrder PMS の概要】

20万施設350万室以上の導入実績を誇るクラウド型オールインワン宿泊管理システム（PMS）です。

「Smart Order PMS」は施設・客室管理だけでなく、「宿泊名簿のオンライン化」「自動客室割りあて」「清掃管理」「ブッキングエンジン」、「価格・在庫同期」「OTAチャネルのメッセージ管理」など宿泊施設運営に必要な機能を網羅しており、宿泊施設運営の課題をワンストップで解決いたします。また、スマートキーなど、セルフチェックイン設備の提供もしており、フロントの無人化・少人化による更なる効率化も実現可能です。

【『TEMAIRAZU』シリーズシステムの概要】

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えたASPシステムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

【株式会社スマートオーダーの概要】

会社名：株式会社スマートオーダー（https://smartorder-jp.com/）

代表者名：代表取締役 石川 拓也

所在地：東京都港区芝浦二丁目17番13号 保坂興産ビル6F

事業内容：

- クラウド型PMS「Smart Order PMS」の開発・販売・運営- 宿泊施設向けチェックインシステム、設備の開発・販売【手間いらず株式会社の概要】

商号：手間いらず株式会社(証券コード:2477)

代表者名：代表取締役 渡邉 哲男

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

資本金：7億1,858万円

事業内容：

- 宿泊施設向け予約管理サービスの提供- 情報の比較、および集約サービスの提供

主なサービス：

- 予約サイトコントローラー 『TEMAIRAZU』シリーズ(https://www.temairazu.com/)- 比較サイト『比較.com』 (https://www.hikaku.com/)