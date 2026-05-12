【無料公開】2026年4月「食事補助の非課税枠」が月額7,500円へ大幅拡大！総務・人事が今すぐ取り組むべき『完全ガイド 5ステップ』をワオ株式会社が提供開始

ワオ株式会社

福利厚生・社員食堂支援サービス「社食DELI」 を運営するワオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浦谷 明）は、2026年4月に施行された税制改正に向けた総務・人事担当者向けの実務支援資料『2026年度版 完全ガイド 食事補助の非課税枠アップ 総務がやるべき5ステップ』を作成し、無料で公開いたしました。

■ホワイトペーパー公開の背景

2026年4月、企業が従業員に支給する食事補助の非課税上限が、従来の月額3,500円から7,500円（税抜）へと大幅に引き上げられました 。非課税上限額が約2.1倍に拡大することで、企業の節税と従業員の満足度向上を同時に実現する大きなチャンスとなります。

一方で、「制度変更のニュースは見たけれど、具体的に何から手を付ければいいのかわからない」「自社にとって本当にメリットがあるのか、経営層をどう説得すればいいのか悩んでいる」という総務・人事担当者の不安の声も多く聞かれます。

本資料は、そうした課題を解決し、制度の概要理解から具体的なメリットの試算、自社に最適なサービスの選び方まで、今すぐ行動に移せる具体的な手順をわかりやすく解説した実務ガイドです。

■ホワイトペーパーの主な内容（総務がやるべき5ステップ）

本ガイドでは、以下の5つのステップで制度導入に向けた準備をサポートします。

STEP 1：改正の概要とスケジュールを把握する

制度変更の内容と、最短3ヶ月で導入完了できるタイムラインを解説します。

STEP 2：企業にとっての具体的メリットを試算する

100名規模の企業の場合、給与として支給（ベースアップ）した場合と比較して、食事補助としての支給は社会保険料の削減により「年間約135万円の節税効果」があるという具体的なシミュレーションを提示します。

STEP 3：制度活用に適した食事補助サービスを選ぶ

自社のオフィス環境や働き方に合わせ、YES/NO診断で5つのサービスタイプ（社員食堂、置き型、チケット型、デリバリー型、訪問販売型）から最適なものを絞り込みます。

STEP 4：社内アンケートで従業員のニーズを把握する

経営層への提案を強固にするための「従業員の生の声」を集めるアンケート項目例を掲載しています。

STEP 5：経営層へ提案し、稟議を通す

そのまま実務で使える「経営への提案テンプレート（稟議書・提案書）」を収録しています。

■資料ダウンロード方法

本ホワイトペーパー（PDF）は、以下の特設ページより無料でダウンロードいただけます。

【ダウンロードURL：https://www.shashokudeli.com/syokujihojo-wp】

「社食DELI」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vKtZWB4sbtI ]

「社食DELI」は、オフィスの空きスペースを活用し、販売スタッフによる対面販売で日替わりのお弁当を提供する福利厚生サービスです。設備投資や在庫管理の負担を抑えつつ、従業員の昼食環境を整備し、働きやすい職場づくりに貢献しています。

特徴- 毎日30種類以上の和洋中・期間限定を含む多彩なメニュー- 販売スタッフ常駐による運営の省力化（発注・販売・撤収までを一括サポート）- 初期の設備投資が不要でスムーズに導入可能- 1食350円～（企業補助の活用により満足度の向上が期待できる）

「社食DELI」サービスサイト(https://www.shashokudeli.com/)

ワオ株式会社について

ワオ株式会社はオフィス向け食事支援を中心に、社員のウェルビーイング向上と企業の制度価値向上に資するサービスを企画・運営する企業です。

対面販売型の弁当提供や設置型の仕組みを通じ、導入の容易さと運用負荷の低減、継続利用につながる体験設計を強みとしています。

会社概要

主な事業- お弁当専門の社員食堂サービス「社食DELI」(https://www.shashokudeli.com/)- 法人・団体向けの宅配弁当サイト「お弁当デリ」(https://obentodeli.jp/)- テイクアウト専門のフードコート「屋台DELI」(https://www.yataideli.com/store)- オードブル・ケータリング総合サイト「はこぶケータリング」(https://hakobu-catering.obentodeli.jp/)

商号 ： ワオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 浦谷 明

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル11階

設立 ： 2003年9月

事業内容： 「社食DELI」、「お弁当デリ」、「屋台DELI」、「はこぶケータリング」の企画運営販売

資本金 ： 10,000万円

ホームページ：ワオ株式会社(https://www.wao-cart.com/)