広島県竹原市とReGACY、「たけはらDX」令和7年度成果発表会を開催―採択企業による事業開発の進展を発表―

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）と当社グループ法人である一般社団法人ローカルイノベーション協会（以下：LIA）は、広島県竹原市と共同で実施するアクセラレータープログラム「たけはらDX」において、3期目となる令和7年度採択事業者5社による成果発表会を3月16日に開催しました。

採択企業が竹原市および市内事業者と連携し、2025年8月から実施してきた実証の成果および事業開発の進捗が発表され、竹原市における事業化・拠点化に向けた具体的な動きが示されました。

「たけはらDX」について

「たけはらDX」は、スタートアップや起業家と地域企業・自治体が連携し、産業振興につながる新規事業の創出を目指すアクセラレータープログラムです。

ReGACYおよびLIAが有するオープンイノベーション・事業開発の知見を活かし、竹原市および市内事業者との協働を通じて、地域課題の解決と新たな産業創出の両立を目指しています。

令和7年度は、「Deep Tech」「Digital Tech」の2領域において、計5社を採択し、事業検証および開発支援を実施しました。

成果発表会の概要

採択事業者より、事業検証の成果や事業開発の進捗、次年度以降の継続した取組方針が発表されました。

当日は、竹原市や広島県、市内協業先の関係者やメディア等の関係者が参加しました。

登壇企業と発表内容

株式会社GCEインスティチュート（https://gce-institute.com/）



〈実証事業内容〉

環境熱から直接電気を創る環境熱発電技術（アンビエント発電TM）を開発。竹原市では、アンビエント給電を用いた竹原市内の工場等における未利用熱を活用した給電に挑戦。

〈発表内容〉

市内の酒造関連事業者と連携し、製造工程における温度管理を対象に環境熱発電を活用したIoTモニタリングを実証。電源不要での長時間稼働の可能性を確認し、現場環境での実装に向けた有効性を示した。

株式会社Thermalytica（https://www.thermalytica.com/）



〈実証事業内容〉

他のエアロゲルを超える断熱性能を持ち、-253℃から1300℃まで幅広い温度で使用可能な超断熱素材TIISAの開発・提供。竹原市では、同素材の活用による工場設備における生成熱利用の効率化や環境熱の遮断等に挑戦。



〈発表内容〉

市内の製造業および物流事業者と連携し、工場の焼成炉設備や冷蔵倉庫施設に超断熱材「TIISA(R)」を適用。熱損失低減や省エネ効果の有効性を確認し、幅広い温度帯での産業利用に向けた可能性を示した。

株式会社サンシキ（https://www.sunshiki.com/）



〈実証事業内容〉

海藻カギケノリをベースとした、牛のゲップに含まれるメタンガスを削減する家畜飼料サプリメントの開発。 竹原市では、カギケノリの陸上養殖技術の大型実証と市内の牧場・飲食店等での新たなニーズ探索に挑戦。



〈発表内容〉

市内の水産関連事業者の協力の下、カギケノリをはじめとする複数品種の海藻の陸上養殖実証を実施。地域環境での生産可能性や安定供給に向けた条件を検証し、地域資源を活用した持続可能な生産モデルの可能性を示した。

株式会社2DC（https://2dc.co.jp/）



〈実証事業内容〉

導波路方式によるEVへの走行中ワイヤレス給電技術を基軸とした、「太陽光で車が動く社会」を実現する社会基盤の開発。 竹原市では、企業敷地内で使用されるモビリティを主な対象としてワイヤレス給電の実装に挑戦。

〈発表内容〉

市内の物流関連事業者と連携し、フォークリフトの停車時におけるワイヤレス給電の実証を実施。実車両への給電に成功し、停車位置の精度等の運用課題に対しても検証を実施。車載電池の軽量化と充電待ち時間の削減の可能性を示した。

株式会社hacomono（https://www.hacomono.co.jp/）

〈実証事業内容〉

無人ジム・運動スクール等向けにキャッシュレス・ペーパーレス化を支援するシステムを提供。 竹原市では、空き家を活用したインバウンド対応型無人民泊施設の創出により、観光客の宿泊需要取り込みに挑戦。

〈発表内容〉

忠海の一軒家を改修し、無人民泊「エデンの海ヒルズ」を開業。デジタル運営による省人化を実証するとともに、オーシャンビューの立地や地域資源を活かした滞在価値を提供。オープン直後から予約が入り、早期に売上見込みを確認するなど、観光誘客モデルとしての有効性を示した。

今後の展開

竹原市、ReGACY、LIAは、今後も本プログラムを継続的に実施し、スタートアップの誘致・定着を通じた産業集積の形成と雇用創出を目指していきます。

また、特定のイノベーションテーマに基づく事業開発を推進することで、地域に根ざした持続的な産業創出モデルの確立を図ります。

参考情報

・たけはらDX プログラムについて：

https://takehara-dx.local-innovation.jp/ (https://takehara-dx.local-innovation.jp/)

・令和7年度採択企業について：

https://note.com/righouse/n/nba117310dc7f (https://note.com/righouse/n/nba117310dc7f)

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ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

■事業概要

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業

一般社団法人ローカルイノベーション協会について

■法人概要

法人名 ：一般社団法人ローカルイノベーション協会（英表記：LOCAL INNOVATION ASSOCIATION）

設立 ：2022年4月3日

代表者 ：代表理事 桶谷 建央

所在地 ：竹原市本町三丁目9番20号

URL ：https://local-innovation.jp/

■事業内容

アントレプレナーシップ溢れる中央官公庁、地方自治体と共に、産学官金＋市民・地域と連携したイノベーションスキームを創出することで、日本の躍進をリードするReGACY Innovation Groupのグループ法人。