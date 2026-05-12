メディアリンクス、GOUP社との提携により韓国市場の販路およびサポート基盤を拡大

株式会社メディアリンクス

株式会社メディアリンクス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：菅原 司、東証スタンダード：6659、以下メディアリンクス）は、韓国市場における販路およびサポート基盤拡大の一環として、GOUP Co., Ltd.（以下GOUP）との間に、新たなパートナーシップを締結いたしました。本提携により、メディアリンクスは韓国市場における地域展開をさらに強化し、放送・通信事業を展開されるお客様の継続的な発展に寄与してまいります。なお、メディアリンクスは2026年5月12日から15日まで韓国・ソウルで開催される「KOBA Show 2026」において、GOUPブース（C239）にて共同出展を行います。

本パートナーシップにより、メディアリンクスは同地域の顧客との関係をさらに強化するとともに、「Xscend(R)プラットフォーム」を中心としたIPメディア伝送ソリューション群の認知拡大を図ってまいります。GOUPは販売およびシステム構築の両面でメディアリンクスを支援し、多様化するMedia over IP環境へのソリューション展開を推進いたします。

当社のアジアセールス シニアバイスプレジデントである中 敏行は次のように述べています。

「韓国市場はメディアリンクスにとって非常に重要な地域であり、IP化の進展に伴い、今後さらなる成長機会があると考えています。Xscend(R)は既に大規模案件での導入実績を有しており、GOUPとの協業により、韓国市場における存在意義を高め、お客様へのサポート体制を一層強化してまいります。」

KOBA Show 2026 GOUPブースにてメディアリンクス製品を展示

メディアリンクスの製品群は、韓国・ソウルで開催される「KOBA Show 2026」のGOUPブース（C239）にて展示されます。展示内容には、「Xscend(R)プラットフォーム」、IPメディアゲートウェイ「MDPシリーズ」、およびネットワーク管理システム「ProMD EMS」が含まれ、映像・音声・データをIPネットワーク上で伝送する各種ソリューションをご紹介いたします。これらは、素材伝送やリモートプロダクションなど、幅広い用途に対応しています。

今回のKOBA Show 2026は、韓国における本パートナーシップ初の共同展示となります。会場では、最新のソリューションを視覚的に紹介するほか、両社の担当者と直接コンタクトいただける機会を設けております。

GOUP のセールス バイスプレジデントであるSukhwan Jang氏は次のように述べています。

「最適な技術パートナーとの連携は、当社のソリューションを構築・提供する上で必要不可欠なものです。メディアリンクスは韓国市場において確かな実績を有しており、同社の次世代IP伝送技術を、当社の幅広い製品・サービス群とともにご紹介できる最適な機会であると考えています。」

KOBA Show 2026期間中（2026年5月12日～15日）、韓国・ソウル市江南区 COEX（Convention & Exhibition Centre）内 GOUPブース（C239）にて、メディアリンクスおよびGOUP両社の担当者との打ち合わせが可能です。概要は下記KOBA Show 2026のWEBページからご覧いただけます。

https://www.kobashow.com/ko/exhibitor/detail/1298702260_2026_kor

GOUP Co., Ltd.について

GOUPは、制作から配信まで、その全工程にわたるメディア関連のソリューションを提供しており、クラウドを活用した業務効率化を強みとしています。同社は業界を代表する技術パートナー企業と連携し、AIを用いた業務の自動化ツールを展開。短尺動画やスポーツのハイライト映像をリアルタイムで作成する技術などに強みを持っています。

また、ソリューション販売に加え、システム設計、インテグレーション、導入支援、技術サポートサービスも提供しており、お客様によるIPベースのメディアインフラの評価・導入・運用を支援しています。同社のサービスは、放送・通信事業者やデジタル配信プラットフォームに対し、柔軟で拡張性に優れたネットワーク型業務への移行、およびIP技術を用いた基盤構築・運用の円滑化を支援するものです。

詳細情報：https://www.goup.co.kr/

メディアリンクスについて

高価値の放送コンテンツのIP伝送ソリューションの提供者として世界で認知されています。テクノロジー&エンジニアリングエミー賞を受賞したメディアリンクスは、世界中の視聴者に卓越したライブスポーツやエンターテインメント体験を提供することに貢献しています。定期的に開催される冬季および夏季のオリンピック、サッカーワールドカップ、アメリカンフットボール、野球およびバスケットボール、政治大会、エンターテイメントショーなどで当社のIP伝送ソリューションが使用されています。

メディアリンクスのIP テクノロジーは、放送局、サービスプロバイダー、権利保有者、コンテンツホルダー向けに最適化されており、高品質な映像伝送と高速「ヒットレス」データ伝送機能を両立した、低遅延かつ帯域効率に優れた高信頼性ソリューションを提供しています。メディアリンクスのIPポートフォリオには、メディアゲートウェイ、モジュール型伝送プラットフォーム、アグリゲーション／コアスイッチ、ネットワーク管理制御ソフトウェアなどが含まれており、最大4K UHD解像度および100Gネットワーク帯域幅に対応しています。

また、業界標準規格との高い互換性を有し、既存インターフェースからIP環境への移行を支援するとともに、リモートプロダクション、分散制作、クラウドプロダクションなど、進化するワークフローにも柔軟に対応できるよう設計されています。さらに、ネットワーク設計、導入、保守を含む各種プロフェッショナルサービスも提供しています。

東証スタンダード証券コード：6659

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