コミュニティは人間関係がすべて。継続率80%以上を誇るクリエイターの、コミュニティをゼロから盛り上げていく秘訣――新刊書籍『「わたしのお城」のつくり方』（著者：中窪利衣）5月21日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『「わたしのお城」のつくり方』（著者：中窪 利衣）を5月21日（木）に発売いたします。
■『「わたしのお城」のつくり方』
・アマゾン：https://amzn.to/4uvpEyb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
■内容紹介
「コミュニティ＝わたしのお城」
つくって、整えて、強化して……
愛情を注ぎ、やさしさで満たして、最高のお城に！
著書はコミュニティのプロデュースやビジネススクールの運営など、
最高月商・年商を達成する女性起業家を多数輩出しています。
その秘訣が、実に継続率80%以上を誇るコニュニティの継続率です。
コミュニティはつくるのも難しいですが、続けることはもっと難しいもの。
そして、コミュニティは人間関係が大部分を決めます。
ビジネス的な組織も、趣味で立ち上げたサークルも、
SNSでつながったオンラインサロンも同じです。
コミュニティコミュニケーションのプロは、
どのような情報発信を行なっているのか、
話し方や聞き方はどうしているのか、
”核メンバー”をどうつくっているのか……。
あらゆる疑問にお答えし、「あなたのお城」をつくるお手伝いをいたします！
■商品情報
書名：「わたしのお城」のつくり方
著者：中窪 利衣
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4097-5
発売日：2026年5月21日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uvpEyb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
■著者紹介
著者：中窪利衣（なかくぼ・りえ）
コミュニティクリエイター、コミュニケーションスタイリストとして「人はスキルではなく、人間関係で選ばれる」という本質をテーマに活動。大手住宅メーカーに就職後、仕事や人との関わりの中で人間関係の本質に気づき、相手の未来を想像し信頼を築く独自のコミュニケーションスタイルを確立する。その後、SNSを軸にしたビジネスプロデュースやコミュニティづくりを展開。これまでに約1万件のSNSアカウント運用やビジネス相談に携わる。単独セミナーでは3日間で450名以上を集客。女性起業家を中心に、年商更新や最高月商を達成する受講生を多数輩出する。
コミュニティの継続率は80%以上。立ち上げ1ヶ月で250名以上が参加したコミュニティを運営するほか、2ヶ月で139万人規模まで拡散したプロジェクトを主導。化粧品メーカーとの共同プロジェクトから誕生した商品は、全国のイオンで販売された。
現在は「すべては人」を信念に活動し、ビジネスモテ専門家、選ばれる人生プロデューサーとして、企業研修・講演・スクールを通じ、信頼され選ばれる人間関係のつくり方や“ビジネスモテ力”を伝えている。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『「わたしのお城」のつくり方』（著者：中窪 利衣）を5月21日（木）に発売いたします。
■『「わたしのお城」のつくり方』
・アマゾン：https://amzn.to/4uvpEyb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
「コミュニティ＝わたしのお城」
つくって、整えて、強化して……
愛情を注ぎ、やさしさで満たして、最高のお城に！
著書はコミュニティのプロデュースやビジネススクールの運営など、
最高月商・年商を達成する女性起業家を多数輩出しています。
その秘訣が、実に継続率80%以上を誇るコニュニティの継続率です。
コミュニティはつくるのも難しいですが、続けることはもっと難しいもの。
そして、コミュニティは人間関係が大部分を決めます。
ビジネス的な組織も、趣味で立ち上げたサークルも、
SNSでつながったオンラインサロンも同じです。
コミュニティコミュニケーションのプロは、
どのような情報発信を行なっているのか、
話し方や聞き方はどうしているのか、
”核メンバー”をどうつくっているのか……。
あらゆる疑問にお答えし、「あなたのお城」をつくるお手伝いをいたします！
■商品情報
書名：「わたしのお城」のつくり方
著者：中窪 利衣
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4097-5
発売日：2026年5月21日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uvpEyb
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100409700
■著者紹介
著者：中窪利衣（なかくぼ・りえ）
コミュニティクリエイター、コミュニケーションスタイリストとして「人はスキルではなく、人間関係で選ばれる」という本質をテーマに活動。大手住宅メーカーに就職後、仕事や人との関わりの中で人間関係の本質に気づき、相手の未来を想像し信頼を築く独自のコミュニケーションスタイルを確立する。その後、SNSを軸にしたビジネスプロデュースやコミュニティづくりを展開。これまでに約1万件のSNSアカウント運用やビジネス相談に携わる。単独セミナーでは3日間で450名以上を集客。女性起業家を中心に、年商更新や最高月商を達成する受講生を多数輩出する。
コミュニティの継続率は80%以上。立ち上げ1ヶ月で250名以上が参加したコミュニティを運営するほか、2ヶ月で139万人規模まで拡散したプロジェクトを主導。化粧品メーカーとの共同プロジェクトから誕生した商品は、全国のイオンで販売された。
現在は「すべては人」を信念に活動し、ビジネスモテ専門家、選ばれる人生プロデューサーとして、企業研修・講演・スクールを通じ、信頼され選ばれる人間関係のつくり方や“ビジネスモテ力”を伝えている。
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