日本の伝統芸能を未来へつなぐ。「国立劇場 エポスカード」デビュー！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）は、独立行政法人 日本芸術文化振興会（国立劇場）との共創により「国立劇場 エポスカード」の発行をスタートいたします。

■「国立劇場 エポスカード」とは

「国立劇場 エポスカード」は、日本が誇るかけがえのない伝統芸能を未来につないでいきたいという独立行政法人 日本芸術文化振興会（国立劇場）の想いに共感し、誕生しました。

当カードには、お客さまが日常の利用を通じて国立劇場を応援できる仕組みを設けました。ご利用金額に応じて付与されるポイントの一部が「寄付」として国立劇場の事業に活用されます。お気に入りのカードデザインを常に持ち歩けるということに加え、歌舞伎や文楽、能楽などの伝統芸能の未来を支えることができるカードです。

「国立劇場 エポスカード」の特長

カードデザインラインナップ

- カード新規ご入会時に支援カード新規ご入会1件につき1,000円を、エポスカードから独立行政法人 日本芸術文化振興会へお渡しします- カード利用のたびに支援当カードをご利用いただくと、ご利用金額に応じた加算ポイント（200円につき1ポイント・還元0.5%）からご利用金額の0.1％を、エポスカードがお客さまに代わり独立行政法人 日本芸術文化振興会へお渡しします

鏡獅子

平櫛田中 作「鏡獅子」は、初代国立劇場のロビー正面でお客さまを迎え続けてきた、同劇場の歴史を象徴する作品です

平櫛田中 作 東京国立近代美術館 所蔵

Photography by Hanada Kenichi

日本の伝統芸能

歌舞伎や能楽など、日本の伝統芸能をモチーフにしたデザイン

はんにゃちゃん

国立能楽堂のオリジナルキャラクター「はんにゃちゃん」がエポスカードに登場

紋章

国立劇場の紋章（天女紋）をシックにまとめた、伝統美を感じさせるデザイン

新規入会特典

新規ご入会・お切り替え後、3カ月以内に税込100,000円以上ご利用いただいたお客さまには、「楽屋スリッパ（レプリカ）＆スリッパポーチ」をプレゼントいたします。今回お届けするのは、実際に出演者が使用する国立劇場スリッパを忠実に再現した特別仕様になっております。国立劇場の舞台に上がる直前の一歩の高揚感や緊張感を、ご自宅で体感できるアイテムです。

■「独立行政法人 日本芸術文化振興会（国立劇場）」とは

楽屋スリッパ（レプリカ）スリッパポーチ

日本芸術文化振興会では、国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂・国立文楽劇場の各劇場において、歌舞伎、文楽、能楽をはじめとした伝統芸能の公演の実施や、伝承者の養成、調査研究など、日本の伝統芸能の保存と振興を目的としたさまざまな事業を行っています。

国立劇場

国立演芸場

国立能楽堂

国立文楽劇場

現在、国立劇場・国立演芸場は再整備期間中のため閉場していますが、ほかの劇場や施設を使いながら伝統芸能の上演を続けています。

■丸井グループの「『好き』を応援するビジネス」について

丸井グループは「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンとして掲げており、これを実現するための戦略として「好き」を応援するビジネスを進めております。「好き」を応援するビジネスの目的は、「好き」を通じて自分のための消費が「誰かのため」、「社会のため」へと広がることでインパクトと利益の両立を実現することにあります。

「好き」を応援するビジネスは、イベントの開催やグッズの販売などさまざまな取り組みを行っていますが、中でもカードの利用が社会貢献につながる寄付付きカードの取り組みは、2025年9月時点で21企画、会員数11万人まで拡大して参りました。

今後も、「好き」を起点とする企画を増やしていくことで、「誰かのため」、「社会のため」へと広がる消費を拡大し、インパクトと利益の両立をめざします。

▼「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■日本芸術文化振興会の概要

法人名：独立行政法人 日本芸術文化振興会

URL：https://www.ntj.jac.go.jp/

理事長：長谷川 眞理子

■エポスカードの概要

商号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（4547）0101

URL：https://www.eposcard.co.jp

代表取締役社長：相田 昭一

事業内容： クレジットカード業務、クレジット・ローン業務

■ 丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：（株）エポスカード、（株）丸井、（株）エムアンドシーシステム ほか