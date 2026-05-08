【アガット】日常に、静かな輝きを。シルバーコレクションが5月8日(金)より順次発売

株式会社エーアンドエス[from left] necklace 27,500yen/ ring 16,500yen/ necklace charm 57,200yen/ ear cuff 11,000yen/ pierced earrings 33,000yen/ ring 42,900yen/ bangle 37,400yen

透明感のあるクオーツ、ニュアンスカラーが味わい深いラブラドライト、そして柔らかいテクスチャーが奥深い陰影を生むシルバー。それぞれ異なる表情を持ちながら、共通するのは「静かな輝き」。アガットならではの感性で仕立てたシルバージュエリーは、身に着ける人の動きや光を受けて完成する、表情豊かなシリーズです。

[from top] charm 57,200yen/ ring 64,900yen 白がヴィンテージ感のあるスタイルに仕上げ、クォーツを取り巻くダイヤモンドが華やかさを添えてくれます。[from top] charm 31,900yen/ ring 42,900yen 夜空に浮かぶ星々のような、ラブラドライトとダイヤモンド、そしてシルバーの地金の輝きが魅力的なシリーズ。[from top] pierced earrings 33,000yen/ necklace 27,500yen 繊細なラインの彫り模様で仕上げたドレープの様な質感で動くたびに光を受けて表情を変えます。

スペシャルページ :https://agete.com/pickup/2026newcollection_vol2新作コレクション一覧 :https://agete.com/item?goods_group_id=732

【agete 2026 New Collection vol.2】

発売日：2026年5月8日(金)～

展開店舗：アガット店舗及び公式オンラインストア

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