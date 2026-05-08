ユーグレナのアグリ事業、家庭向けの製品・生産物流通へ展開拡大

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲 充）は、第3の柱であるアグリ領域において展開する飼料・肥料ブランド「いきものたちにユーグレナ」の取り組みの一環として、これまで主に農業従事者向けに実証を重ねてきたユーグレナ入り肥料・培養土の取り組みを、家庭園芸向け製品および生産物の地域流通へと展開を拡大することをお知らせします。



今般、取り組みの第一弾として、個人向けECにおいてユーグレナ入り有機培養土の販売を開始するとともに、ユーグレナ入り肥料を活用して栽培された”ユーグレナ育ち”のほうれん草および小松菜が、長野県佐久市や軽井沢町の直売所などでお買い求めいただけるようになります。BtoBとBtoCの両領域を横断することで、一次産業の現場で培われた技術や知見を生活者に身近な場面で実感いただき、微細藻類ユーグレナを軸とした持続可能な農業の実現を目指します。

ユーグレナ入り有機培養土”ユーグレナ育ち”のほうれん草

ユーグレナを活用した培養土を、家庭園芸市場へ

ユーグレナ入り有機培養土は、微細藻類ユーグレナを有機原料の一部として配合し、植物の健やかな生育と土壌環境への好影響を目指して開発された培養土です。

当社はこれまで、ユーグレナを肥料・培養土として活用する研究および実証試験を継続的に実施し、土壌微生物叢の活性化などの可能性を確認してきました。

2025年の製品発表以降※は、肥料店などを通じて主に農業従事者向けに提供してきましたが、家庭菜園を含む家庭園芸分野においても関心が寄せられていたことから、今回初めて個人向けECでの販売を開始しました。

※2025年10月16日のプレスリリース「ブランド初！ユーグレナを活用した100％有機肥料と有機培養土の4製品が発売」https://www.euglena.jp/news/20251016-2/

本製品は、鉢・プランター栽培にも適した14L容量で、pH・EC調整済みのため、購入後すぐに野菜や花の栽培を始めることが可能です。家庭でも環境に配慮した栽培に取り組める選択肢として、家庭菜園需要を見据えた展開を行います。

本商品は「よろずや倉庫」ECショップと、楽天市場で販売されています。

＜販売店舗一覧＞

よろずや倉庫：https://www.yorozuya-souko.com/SHOP/4580500330037.html

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/yorozuya-souko/4580500330037/

「ユーグレナ育ち」のほうれん草・小松菜が登場

長野県小諸市にて農業を営む丸山素一さんが栽培した”ユーグレナ育ち”のほうれん草および小松菜が収穫期を迎え、以下の店舗でお買い求めいただけるようになりました。

＜販売店舗一覧＞※入荷状況により、販売状況は店舗および日によって異なる場合があります。

- 軽井沢発地市庭- ヘルシーテラス佐久南- イオンモール佐久平- A・COOPファーマーズ佐久平

丸山さんは、個人農家として日々の作業を担いながら、土づくりや栽培方法に工夫を重ね、2年前から当社の肥料事業にご協力いただいています。現在はユーグレナ入り肥料を用いた丁寧な栽培に取組まれており、この度”ユーグレナ育ち”のほうれん草・小松菜の販売に至りました。

今回の個人向けユーグレナ入り培養土のEC販売開始および”ユーグレナ育ち”野菜の展開は、当社が進めるアグリ事業を、生産現場にとどめることなく、より消費者に近い領域へと広げていく取り組みの一環です。家庭園芸市場や地域流通における生活者の反応や利用実感を確認し、その結果を今後の商品開発や生産者向け提案、事業展開の検討へとつなげていくことを目的としています。

今後も当社は、一次産業の現場で培われた技術や知見を大切にしながら、家庭や地域の日常に寄り添うかたちで、持続可能な農業の選択肢を提案してまいります。

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、事業成長が社会課題の縮小につながるという「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」体現に向け、基本戦略として位置付けているバイオマスの5F（Food, Fine Chemical, Feed, Fertilizer, Fuel）に沿った形で、ヘルスケア事業、バイオ燃料事業、アグリ事業等を推進。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。

https://euglena.jp