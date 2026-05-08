一番搾りオイルのみを使用！素材と製法にこだわった「MAGONオーガニックエキストラバージンオリーブオイル」新発売

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、「MAGONオーガニック エキストラバージンオリーブオイル」を2026年5月12日（火）より新発売することをお知らせいたします。

「MAGONオーガニック エキストラバージンオリーブオイル」は、気候に恵まれたチュニジアのオリーブを使用し、100％オーガニックにこだわったオリーブオイルです。製法にもこだわり、デリケートなオリーブの果皮に傷をつけないように、オリーブはすべて手摘みで収穫。さらに、品質の劣化を避けるために収穫1時間以内に搾油した一番搾りオイルのみを使用することで、高品質なエキストラバージンオリーブオイルに仕上げています。



また、日本人の口にも合うように、他のオリーブ品種よりもポリフェノール値が高いチュニジア原産の”シェトゥイ種”とマイルドでフルーティな口当たりが特徴の”シェムラリ種”を、チュニジアの現地熟練テイスターと日本オリーブオイルソムリエ協会(R)認定オリーブオイルソムリエ(R)が共同して独自ブレンドに仕上げています。

商品特徴

・オーガニック(JAS認証取得)

・OLIVE JAPAN 2025銀賞受賞

・収穫1時間以内の新鮮なオリーブを搾油

・一番搾りオイルのみを使用

・酸度0.3％以下のオイルを使用※

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/159_1_77bc14d30402d8dd20121b014a32e0b4.jpg?v=202605080251 ]

※IOC（国際オリーブ協会）のエキストラバージン品質の基準：酸度0.8％

サラヤとチュニジアについて

サラヤでは、2018年よりチュニジア産精油の蒸留工場を設立し、ネロリやゼラニウムなどの精油を活用した製品を販売。2021年には現地法人「サラヤ・ナチュラル・プロダクツ・チュニジア（Saraya Natural Products Tunisia）」を設立。新たに開所した工場では、チュニジア原産のオリーブの品種からオリーブオイルおよび化粧品・アルコール手指消毒剤の製造販売を行っています。

また、サラヤ副社長更家一徳が2024年1月5日付で在大阪チュニジア共和国名誉領事に就任し、サラヤ本社内に在大阪チュニジア共和国名誉領事館を開設。文化、経済、教育など様々な分野での交流に尽力し、日本とチュニジア共和国の間に新たな親交と協力を促進します。

サラヤ株式会社について

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。