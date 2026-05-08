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「業務委託先からの情報漏洩― 実効性ある委託先管理のポイント ―」セミナー開催
〜株式会社KPMG Forensic & Risk Advisoryとの共催〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory（以下「KPMG Forensic & Risk Advisory」）と共催で「業務委託先からの情報漏洩― 実効性ある委託先管理のポイント ―」をテーマにしたオンラインセミナーを開催します。経営アジェンダの一つになりつつある「情報管理の在り方」について、業務委託先からの情報漏洩対策を学べる無料セミナーとなっております。皆様ぜひご参加ください。
◆ ◆ ◆
■セミナー情報
＜テーマ＞
経営アジェンダとしての「危機対応力」 ― 不確実性時代のレジリエンス戦略 Vol.3
業務委託先からの情報漏洩 ― 実効性ある委託先管理のポイント ―
業務委託の利用拡大に伴い、委託先を起点とした情報漏洩リスクが企業の重要課題となっています。委託先の管理体制が不十分な場合、企業の信用失墜や重大なコンプライアンス問題につながる可能性があります。
本セミナーでは、委託先管理における情報セキュリティリスクの最新動向を整理するとともに、契約・モニタリング・監査などの実務的な管理手法について解説します。
KPMG Forensic & Risk Advisoryから委託先管理における課題やリスク、求められる管理体制について解説した上で、エルテスから管理の目が届きにくい委託先環境に対し、振る舞い検知で一貫したセキュリティレベルを担保する手法をご紹介します。
＜セミナーアジェンダ＞
第1部：委託先管理強化の必要性〜注目される「サードパーティーリスク」〜
（KPMG Forensic & Risk Advisory）
第2部：委託先の「見えないリスク」を可視化する振る舞い検知の利活用
（エルテス）
＜概要＞
日時：2026年5月12日（火）14:00〜15:00（アクセス開始13:55〜）
費用：無料
場所：本セミナーはオンライン開催となります。（Zoomを活用予定）
※視聴方法は申込者様に別途メールにてご案内いたします。
申し込みページ：https://eltes-solution.jp/seminar/20260512
■登壇者プロフィール
株式会社 KPMG FAS／株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
ディレクター
蓑和 秀夫
15年以上に亘って、製造業・消費財・小売・金融・不動産・建設分野を中心にクライアント企業と共に、グローバル経営管理、ガバナンス改革、既存事業変革、イノベーション・新規事業開発、組織文化・行動改革、M&A・PMIなどの経営テーマに対してプロジェクトを推進。7年間の海外駐在経験を有する。(2017年〜インドネシア・ジャカルタ、2021年〜シンガポール)
株式会社エルテス
IRI営業部 エバンジェリスト
永易 靖規
サイバーセキュリティ企業で営業責任者として会社の株式上場後、2021年にエルテスへ参画。従業員数1万人を超える大手企業を中心に内部脅威対策の導入実績を増やし、サービス向上の企画も担当。
[会社概要]
■株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
KPMG Forensic & Risk Advisoryは、KPMGジャパンを構成するあずさ監査法人とKPMG FASが出資する合弁会社として2025年4月1日に事業を開始しました。不正対応から予防・検知までをシームレスに支援し、日本企業のインテグリティある経営基盤構築を支援しています。
代表者：代表取締役パートナー 西嶌 宏之・黒川 義浩
所在地：東京都千代田区大手町一丁目9番5号
設立：2025年4月1日
URL：https://kpmg.com/jp/ja/home/about/fra.html
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260508
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory（以下「KPMG Forensic & Risk Advisory」）と共催で「業務委託先からの情報漏洩― 実効性ある委託先管理のポイント ―」をテーマにしたオンラインセミナーを開催します。経営アジェンダの一つになりつつある「情報管理の在り方」について、業務委託先からの情報漏洩対策を学べる無料セミナーとなっております。皆様ぜひご参加ください。
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■セミナー情報
＜テーマ＞
経営アジェンダとしての「危機対応力」 ― 不確実性時代のレジリエンス戦略 Vol.3
業務委託先からの情報漏洩 ― 実効性ある委託先管理のポイント ―
業務委託の利用拡大に伴い、委託先を起点とした情報漏洩リスクが企業の重要課題となっています。委託先の管理体制が不十分な場合、企業の信用失墜や重大なコンプライアンス問題につながる可能性があります。
本セミナーでは、委託先管理における情報セキュリティリスクの最新動向を整理するとともに、契約・モニタリング・監査などの実務的な管理手法について解説します。
KPMG Forensic & Risk Advisoryから委託先管理における課題やリスク、求められる管理体制について解説した上で、エルテスから管理の目が届きにくい委託先環境に対し、振る舞い検知で一貫したセキュリティレベルを担保する手法をご紹介します。
＜セミナーアジェンダ＞
第1部：委託先管理強化の必要性〜注目される「サードパーティーリスク」〜
（KPMG Forensic & Risk Advisory）
第2部：委託先の「見えないリスク」を可視化する振る舞い検知の利活用
（エルテス）
＜概要＞
日時：2026年5月12日（火）14:00〜15:00（アクセス開始13:55〜）
費用：無料
場所：本セミナーはオンライン開催となります。（Zoomを活用予定）
※視聴方法は申込者様に別途メールにてご案内いたします。
申し込みページ：https://eltes-solution.jp/seminar/20260512
■登壇者プロフィール
株式会社 KPMG FAS／株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
ディレクター
蓑和 秀夫
15年以上に亘って、製造業・消費財・小売・金融・不動産・建設分野を中心にクライアント企業と共に、グローバル経営管理、ガバナンス改革、既存事業変革、イノベーション・新規事業開発、組織文化・行動改革、M&A・PMIなどの経営テーマに対してプロジェクトを推進。7年間の海外駐在経験を有する。(2017年〜インドネシア・ジャカルタ、2021年〜シンガポール)
株式会社エルテス
IRI営業部 エバンジェリスト
永易 靖規
サイバーセキュリティ企業で営業責任者として会社の株式上場後、2021年にエルテスへ参画。従業員数1万人を超える大手企業を中心に内部脅威対策の導入実績を増やし、サービス向上の企画も担当。
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[会社概要]
■株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
KPMG Forensic & Risk Advisoryは、KPMGジャパンを構成するあずさ監査法人とKPMG FASが出資する合弁会社として2025年4月1日に事業を開始しました。不正対応から予防・検知までをシームレスに支援し、日本企業のインテグリティある経営基盤構築を支援しています。
代表者：代表取締役パートナー 西嶌 宏之・黒川 義浩
所在地：東京都千代田区大手町一丁目9番5号
設立：2025年4月1日
URL：https://kpmg.com/jp/ja/home/about/fra.html
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
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https://eltes.co.jp/news20260508