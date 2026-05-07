株式会社Anfini、創立5周年のお知らせ

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本純）は、2026年5月7日をもちまして創立5周年を迎えました。

創業以来、多くのお客様・パートナー・関係者の皆様に支えられながら、事業・組織の両面で挑戦と成長を重ねてまいりました。5周年を新たな出発点と捉え、今後もAnfiniは、AI時代における新たなビジネスの在り方を追求し、これまでにない価値創造に挑戦してまいります。

■ History｜5年間の歩み- 2021年 日暮里オフィス設立“Consultants First” - その思想を出発点に、株式会社Anfiniは誕生しました。- 2022年 外苑前へ本社移転事業規模拡大に伴い本社を外苑前へ移転、成長フェーズへの転換点となりました。- 2024年 麻布台ヒルズへ本社移転コンサルティングを基盤に、教育・AI・メディア領域へ事業領域を拡張。新たな価値創造の拠点として、麻布台ヒルズへ本社を移転しました。- 2026年 「Anfini Incubation Studio（麻布台ヒルズ）」開設BtoB×BtoCの両軸による価値創造を強化するため、麻布台ヒルズ内でオフィスを拡張。「Anfini Incubation Studio」を開設しました。

これまでの軌跡の詳細は5周年特設サイトをご覧ください。

URL：https://anfini-recruit.net/5th-anniversary(https://anfini-recruit.net/5th-anniversary)

■ Message｜代表取締役 橋本純 コメント

『私たちは、AI時代だからこそ、人間の感情・直観・哲学、そして精神性が、これまで以上に重要になると考えています。

テクノロジーによって効率化される社会の中で、 「人は何に共感するのか」 「どのような人と未来を創りたいのか」 という人の本質に向き合い続ける企業でありたいと思っています。

5周年は、あくまで通過点です。 これからもAnfiniは、常識という枠組みに囚われず、次の産業・美しい組織・正しいコンサルティングのあり方を探求し続けてまいります。』

全文はこちらからご確認ください。

URL：株式会社Anfini創立5周年コメント（全文）(https://www.linkedin.com/posts/anfiniceo_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEanfini-5%E5%91%A8%E5%B9%B4-%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEanfini%E3%81%AF5%E5%91%A8%E5%B9%B4%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%AF%80%E7%9B%AE-share-7458038371878191105-zHVJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAC6nV_UBfMz6d_G-ZYLeS7p9vQMVvqKGa1E)

■ Vision｜これからのAnfini

代表取締役 橋本が、Anfiniの経営思想と新たな産業構想「AtoB（AI to Business）」について語る『Anfini Strategy 2026』も、ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wRUtt8LfL_c ]

『Anfini Strategy 2026 【CEO Presentation】』

URL：https://www.youtube.com/@AnfiniChannel(https://www.youtube.com/watch?v=wRUtt8LfL_c)

■ For Students & Careers｜学生・求職者の皆様へ

私たちは、スキルや経歴ではなく、志や価値観といった“意志の在り方”と、AIネイティブ世代ならではの柔軟な思考を重視しています。

既存の延長線ではなく、新しい時代の前提からビジネスを捉え直し、産業そのものを生み出していく。

その原動力となる人材との出会いを、私たちは求めています。

当社の事業や理念にご興味をお持ちの方は、ぜひ採用情報をご覧ください。

皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

採用特設サイト :https://anfini-recruit.net/■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net