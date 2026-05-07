5/7(木)発売 週刊少年チャンピオン23号は『弱虫ペダル』特集号!! 表紙＆巻頭カラーをはじめ、ふろく両面BIGポスターや10大SP企画発表、100巻分のキセキを辿るページなど51Pにわたる大特集！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)5月7日(木)発売の23号にて、表紙＆巻頭カラーに『弱虫ペダル』を掲載することをお知らせいたします。ふろく両面BIGポスターや、特別企画を含め総計51ページで『弱虫ペダル』特集を実施いたします。

『弱虫ペダル』は2008年に連載開始した、アニメとゲームを愛する心優しい小野田坂道がアキバ通いで身につけた驚異のペダリングで、自転車競技部に入り友達やライバルと出会っていく大人気ロードレース漫画です。2026年5月現在累計3200万部を突破。舞台、アニメ、劇場版アニメ、実写ドラマ、実写映画など様々なメディアミックスを果たし広いファン層に支持いただいています。

ふろくは両面BIGポスター!!

『弱虫ペダル』100巻は5月8日（金）に発売！

【渡辺航先生コメント】

皆様ありがとうございます!! おかげさまで「弱虫ペダル」100巻到達しました!! …始めた頃はこんなところに来れるとは思っていませんでした。できない体験をたくさんさせてもらいました。ちょっとだけ100巻を噛み締めて、また走り出そうと思います。これからも…

(コメントの全文は5/7(木)発売の週刊少年チャンピオン23号で！)

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」23号

●発売日：5月7日（木曜日）

特別定価：400円

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/