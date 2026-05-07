【大阪市福島区】あおば訪問看護ステーションが「ハートページ」に掲載。週休3日制とインセンティブ導入で、医療従事者の新しい働き方を推進

株式会社グリーンメディカル

株式会社グリーンメディカル（本社：大阪府大阪市、代表取締役：土井啓史、取締役：尾田将志）が運営する「あおば訪問看護ステーション」は、このたび、介護・看護の総合情報サイト「ハートページ」に掲載されました。

▼ハートページ掲載ページ（あおば訪問看護ステーション）

https://www.heartpage.jp/osaka/facility/20010916

今回の掲載を機に、大阪市福島区を中心とした地域医療のさらなる質の向上と、医療従事者が誇りを持って働ける環境づくりを加速させてまいります。

■ 介護・看護の信頼の指標「ハートページ」への掲載について

ハートページは、地域の介護・医療資源をつなぐ重要な情報プラットフォームです。今回の掲載により、ケアマネージャー様やご利用者様、そのご家族にとって、あおば訪問看護ステーションがより身近で、信頼できる相談パートナーとなることを目指します。

私たちのミッションは、単に医療処置を提供するだけではありません。住み慣れた自宅で「当たり前の毎日」を楽しみ続けられるよう、お一人おひとりの生活に深く伴走すること。地域に密着したステーションにしていくことです。

■ 「週休3日制」と「インセンティブ」が支える、質の高い訪問看護

あおば訪問看護ステーションでは、現場のスタッフが心身ともに満たされてこそ、最高のケアが提供できると考えています。そのため、訪問看護業界では先進的な以下の制度を導入しています。

週休3日制の選択オプション： 十分な休息が、プロとしてのパフォーマンスを最大化。

訪問件数に応じたインセンティブ： 専門職としての日々の努力と成果を、正当な報酬で評価。

しっかり休み、頑張った分報われる。この当たり前の環境があるからこそ、スタッフの心に「余裕」が生まれます。その余裕が、目の前の利用者様にじっくりと寄り添い、丁寧なケアを届けるための大切な基盤になっています。

スタッフが前向きに働ける職場づくりを通じて、地域の皆様に「あおばさんに頼んでよかった」と言っていただけるような、安心感のある看護を続けていきたいと考えています。

スタッフ写真

■ 一人ひとりに向き合う看護を、地域へ

あおば訪問看護ステーションは、医療に携わるメンバーが無理なく働き続けられる環境づくりを大切にしています。

日々の業務に余裕があることで、利用者様一人ひとりと丁寧に向き合い、小さな変化にも気づけると考えているためです。

看護師やセラピストが、それぞれの専門性を活かしながら経験を積み重ねていくこと。

その積み重ねが、地域で生活される皆様の安心につながると私たちは考えています。

私たちは、日々の訪問の中で信頼関係を築きながら、地域に根ざした看護を提供してまいります。

株式会社グリーンメディカルは、大阪市福島区を中心に、利用者様とそのご家族が安心して生活できる環境づくりに貢献してまいります。

■株式会社グリーンメディカルについて

代表取締役：土井啓史

取締役：尾田将志

所在地：大阪市福島区福島4-2-76 武井ビル203

事業内容：訪問看護事業（あおば訪問看護ステーションの運営）

■あおば訪問看護ステーションのHP・SNS情報

【公式サイト】

https://aoba-houmonnkango.jp/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/aoba.houmonkango/

メインキャラクターのあおばちゃん