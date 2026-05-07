老朽化する公共インフラに対応―自治体向け専門展示会「自治体インフラ維持管理・老朽化対策展」を開催
自治体・公共Week実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社（本社：東京都中央区））は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトにて、自治体・官庁向けの専門展示会「自治体インフラ維持管理・老朽化対策展」を開催いたします。
本展は、道路、橋梁、上下水道、公共施設などの老朽化対策に関する技術・製品・サービスを一堂に集め、自治体職員が比較・検討できる場として開催されます。
詳細を見る :
https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/ime.html
高度経済成長期に整備された公共インフラの老朽化が全国的に進行しており、自治体においては維持管理・更新の負担が年々増加しています。
特に、限られた財政・人員の中での対応や、予防保全への転換、新技術の導入などが喫緊の課題となっています。
本展示会では、こうした課題に対応するため、
- 点検・診断技術
- AI・IoTを活用したモニタリング
- 予防保全・長寿命化技術
- 維持管理の効率化ソリューション
などを一堂に集め、自治体職員が現場課題に即した情報収集・比較検討を行える機会を提供します。
本展は、自治体・官庁向け総合展示会「自治体・公共Week」内で開催され、行政DX、防災、地域福祉など複数分野と横断的に情報収集が可能です。
また、国・自治体関係者が登壇するセミナーも同時開催し、政策動向や先進事例について学ぶことができます。
■開催概要
老朽化する公共インフラの維持管理・更新に向けた技術・対策を比較・検討できる専門展示会
名称：自治体インフラ維持管理・老朽化対策展（自治体・公共Week2026内）
会期：2026年5月13日（水）～15日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：自治体・公共Week実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）
後援：総務省／全国市長会／全国町村会
特別後援：（一財）地域活性化センター
公式HP：https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/ime.html
【本件に関するお問い合わせ先】
企画・運営：RX Japan合同会社 自治体・公共Week事務局
TEL：03-6739-4136 MAIL：public-week.jp@rxglobal.com
オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階