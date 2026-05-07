冒険がここから始まる。最新作のISLAND GREETINGSコレクション

スウォッチグループジャパン株式会社

水中の世界、トロピカルな野生生物、そして豊かな島の植物からインスピレーションを受けた時計は、好奇心を刺激し、探検心を育み、夏のスピリットを感じさせるデザインになっています。鮮やかなサンゴ礁から壮大な海岸線まで、このコレクションは、海のモチーフと遊び心あふれるディテールを融合し、子どもたちが時間を読むことを学ぶサポートをします。お子さまへの特別なギフトにもぴったりな時計です。

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島を探検する気分に満ちあふれるキッズのために作られた9本のスイス製ウォッチ。これさえあれば、すぐに冒険を始められます。海の生き物と鮮やかなカラーを融合した陽気な3種類のStory Timeウォッチは、小さなウェーブメーカーたちのためにデザインされました。

HAPPY DOLPHINSでは、元気いっぱいのイルカの群れが、ブルーとパープルの色合いのストラップの上を、天真爛漫で楽しそうに水しぶきを上げて跳ね回っています。その幸せそうな気分が文字盤にも続いていて、分目盛りのグラデーション効果は、分が時間へと移り変わる様子をお子様が追いやすいようになっています。

BUBBLY SEAHORSEで「こんにちは！」と顔を出しているのは誰でしょう？バブルたっぷりのグリーンのストラップの上に、とてつもなくピンクのタツノオトシゴが2匹浮かんでいます！文字盤に施されたクリスタルストーンの装飾が、この陽気なシーンに輝きを添えています。

パーティーが開かれています！みんなをご招待！OCEAN PARTYのディープブルーのストラップには、クジラやシュモクザメまで招かれ、海の有名人たちが勢ぞろいしています。文字盤には海のきらめきを映し出すメタリック効果が施され、パーティーにぴったりの時計です。

Story Timeウォッチは、3本とも、カラーがマッチしたケースとバックルがセットになっており、小さなお子様が時計の読み方を簡単に学べる、アイコニックなFlikとFlakの針が採用されています。

島でのんびりした時間を過ごすなら、探検や野生生物との出会いを連想させる6種類のPower Timeウォッチがおすすめです。

TOUCANS TREASURESは、ライトピンクのストラップの陽気なオオハシのまわりに、虹や花が描かれたお祭りムードのデザインです。ストラップの裏側には虹がかかっていて、トロピカルな時計に、鮮やかな彩りをさりげなく添えています！

HIBISKISSも花をモチーフにしたデザインで、ハワイの島々にぴったり合うような鮮やかなカラーのハイビスカスの花が、パープルのストラップを飾っています。いつだって「アロハ！」な気分で過ごせます。

SHARK GANGは、ストラップの上を青いサメたちが縦横無尽に泳ぎ回り、少しシックで落ち着いたデザインですが、この群れに加わった黄色いサメたちが、海をモチーフにしたこのシーンに楽しい雰囲気が生まれ、サメ好きのお子様たちもきっと喜ぶはず。

波が立ってきたら、SURFING ESSENTIALSを着けましょう！鮮やかなブルーのストラップにサーフィンをモチーフにしたワクワクするようなデザインの時計で、今こそ波に乗る時です。さらに、不透明なブルーのケースには回転ベゼルが備わっており、子どもたちが波乗りを楽しみながら時間を確認できるようになっています。実用性と手入れのしやすさだけではありません。

Story Timeウォッチの3モデルとPower Timeウォッチの4モデルはすべて、バイオ由来素材とリサイクルPET製ストラップを使用しています。

新鮮な雰囲気を演出するのは、シリコンストラップ付きの2種類のPower Timeウォッチ、FIZZ IN HIBISCUSとFIZZ IN WAVESです。どちらの時計にもフレキシブルなシリコンストラップが採用されており、通気性に優れているうえ、従来の8穴デザインよりも自由に調整でき、成長する手首に快適にフィットするよう作られています。まさに「成長の流れに身を任せる」デザインです。BPAフリーで防水性を備えたキッズウォッチは、アクティブに夏の日々を過ごすためにデザインされています。

FIZZ IN HIBISCUSは、ストラップに明るいピンクを取入れ、文字盤にはメタリック効果と花のエングレービングが施されています。

一方、FIZZ IN WAVESは、鮮やかなグリーンが基調で、文字盤の外周にはクールな波模様のディテールがあしらわれています。表現力豊かなデザイン？もちろん！着け心地も？ばっちりです！

6種類のPower Timeウォッチのコレクションはすべて、カラーがマッチしたケースとバックルがセットになっており、島の気分が味わえます。さらに、これらの時計には3本の色分けされた針が採用されており、時を表す数字と色を合わせた時針、分を表す数字と色を合わせた分針が、陸でも海でもどこにいても、あらゆる冒険にスタイルと統一感をもたらします！子どもが冒険に着けていくには、安心が大切です。だからこそ、当社では子ども向けに長持ちする時計を作るにあたり、厳格な管理体制を徹底しています。これらのキッズウォッチは洗濯機洗いが可能なので、時間の読み方を覚える旅で、どんなに汚れても心配いりません。

一瞬一瞬を夏のような気分にさせてくれるトロピカルなIsland Greetingsコレクションで、お子さまの冒険心をかき立てましょう。

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FLIK FLAKについて

Flik Flakは、世界で最も人気のあるキッズ用腕時計として、1987年の誕生以来、世界中のキッズたちと一緒に成長しています。時間を伝えるという概念を、身近な楽しみとエンターテイメントに変換した最初のキッズ用腕時計で、Flik FlakウォッチはすべてSwiss madeのBPAフリー素材で作られています。ヘッド、ループ、タン、バックルはヒマシから作られたバイオ由来素材でできており、テキスタイルストラップはペットボトルのリサイクルによって生まれました。クオーツムーブメントが搭載され、耐衝撃性もあり、40ºCまでの温度で洗濯機洗いが可能です。Flik Flakは、スイスに160の製造拠点を持つ世界最大の時計製造販売業者であるSwatchグループのブランドの一つです。オンライン プレスセクションプレスキットはこちら

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