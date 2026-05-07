SENTAN Pharma「微粒子化プラットフォーム」を拡張医薬品から環境領域まで幅広く展開

株式会社SENTAN Pharma

株式会社SENTAN Pharma（福岡県福岡市、松原 正東 代表取締役）は、独自のナノ化・マイクロ化技術を中核とした「微粒子化プラットフォーム」サービスを展開しています。この度サービスの拡張にともない、医薬品をはじめ、食品、化粧品、農業、飼料、ペット分野など「あらゆるものを微粒子化して社会環境を変える」ことに取り組みます。

「微粒子化プラットフォーム」 サービス概要

＜微粒子化のメリット＞

微粒子化（ナノ化・マイクロ化）技術は、物質をナノサイズ・マイクロサイズへと微粒子化することで、本来持つ機能やポテンシャルを最大限に引き出し、効率性と安全性の向上を実現します。人や生き物だけでなく、地球環境への負荷を抑える技術として注目されています。

●有効成分の吸収性・浸透性の向上

●使用量の低減による安全性の向上

●効果の持続（徐放化）によるQOL向上

●持続的な効果発現（徐放化）による資源効率の向上

＜対象分野＞

当社のプラットフォーム技術は、医療用医薬品（ナノ粒子製剤、マイクロ徐放製剤）に加え、環境と共存する社会の実現を支える分野へと展開しています。

●食品、食品添加物（吸収率向上によるエビデンス獲得、天然由来成分の有効活用）

●動物用医薬品、ペットサプリメント（健康寿命の延伸、飼育環境の改善）

●飼料（畜産動物の健康維持による農家の経営改善、労働環境改善）

●農薬（使用量低減・ハンドリング性向上による環境配慮）

●化粧品、スキンケア（肌への浸透性向上）

SENTAN Pharmaの独自技術

独自技術により、ナノ・マイクロ粒子の安定的かつ大量生産を可能にしたことで、研究段階に留まらず、実社会で使われる技術としての展開が可能になりました。これにより、医薬用途以外の分野でも、持続可能で再現性の高いソリューションの提供を実現しています。 SENTAN Pharmaは、微粒子化プラットフォームを通じて、 ヒト・生き物・地球環境が調和する持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

＜株式会社SENTAN Pharma について＞

SENTAN Pharmaは独自のナノ・マイクロ粒子化の基盤技術である「SENTANプラットフォーム」を軸に、医薬品をはじめ、健康食品「玄米フーディクル」や畜水産飼料「ハイガンマオリザミール」など、幅広い分野に事業を展開し、微粒子化によって社会環境をより良くする事を目指している。

https://www.sentan.co.jp/