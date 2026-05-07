【マルベリー】伊勢丹新宿店・銀座三越にて「BRITISH SUMMER POP UP」を開催

マルベリージャパン株式会社

英国のライフスタイルブランド、マルベリーは、英国の夏に着想を得た「BRITISH SUMMER POP UP」を伊勢丹新宿店および銀座三越にて期間限定で開催します。本ポップアップは、5月13日（火）から5月19日（月）まで伊勢丹新宿店、5月20日（火）から6月2日（月）まで銀座三越にて展開されます。

会場では、英国の夏の軽やかな空気や海辺の情景からインスピレーションを得た最新コレクションをご紹介し、マルベリーのクラフツマンシップと創造性が息づく世界観をご体感いただけます。

新作のクロシェットバッグは、天然のラフィア素材を用い、繊細なステッチで一つひとつ手作業により仕上げられています。アイコンバッグには、コーラルオレンジ、マリーナブルー、アウトオブザブルーといった新色が登場。英国の海辺やサマームードから着想を得たキーチャームコレクションも揃い、日常のスタイリングにさりげない遊び心と彩りを添えます。

ベイズウォーター 242,000円ミニ アレクサ 198,000円ラフィア ツリー トート 118,800円スモール クロシェット トート 82.500円（伊勢丹先行販売）クロシェット バケット 114,400円ブリティッシュ サマー バッグ チャーム - サンドウィッチ 45,100円

本コレクションは、マルベリーならではのデザインを通して、英国の夏が持つ軽やかさと鮮やかさを表現しています。期間中、税込10万円以上お買い上げの方には、マルベリーフルーツモチーフのピンバッジを数量限定でプレゼントいたします。ぜひ店頭でお楽しみください。

イベント概要

名称：

〈マルベリー〉BRITISH SUMMER POP UP

会期・会場：

- 伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ／プロモーション2026年5月13日（水）～5月19日（火）- 銀座三越 本館4階 婦人服（INTERNATIONALモード）4th of GINZA プロモーションスペース2026年5月27日（水）～6月2日（火）

マルベリーについて

1971年、サマセットにて創業したマルベリーは、クラフツマンシップや創造性、コミュニティ、カルチャーを背景にした英国のライフスタイルブランドです。2024年には、その目的志向のビジネスへの取り組みが評価され、B Corp認証を取得しました。

■マルベリー 公式オンラインストア https://www.mulberry.com/jp/

■マルベリー 公式 Instagram https://www.instagram.com/MulberryEngland

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