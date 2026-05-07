【21LIVE】5月3日（日）より『誕生石イベント』開催！エメラルドギフトを集めて最大150,000pt＆バナー出演を狙おう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月3日（日）より『誕生石の伝説』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348138/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼顔出しなし配信もOK！／
誕生石を集めてチャンスを広げよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月3日（日）より、『誕生石の伝説』を開催します。
5月の誕生石は、幸福を招く“愛の石”とされ、運命の人との縁をサポートすると言われている「エメラルド」。
本イベントでは、このエメラルドを集めることでランキングに参加でき、獲得数に応じて順位が決定します。
上位入賞者には、翌月イベントバナーへの出演権や、最大150,000ptの配信ポイント初期値アップをはじめ、獲得数に応じた「誕生石の伝説」限定バッジなど、このイベントならではの豪華プライズをご用意しています。
顔出しなしでも参加できるため、幅広いライバーが挑戦しやすい内容となっています。
ビギナーランキングも同時開催されるので、ライバー・リスナーで力を合わせて、プライズ獲得とさらなる注目度アップを目指してみてください。
＼一般ランキングプライズ／
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示されます。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348138/images/bodyimage2】
▼バッジ
エメラルドを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
＼ビギナーランキングプライズ／
▼配信ポイント
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
▼バッジ
エメラルドを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月3日（日）～5月19日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
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※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
5月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
5月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
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▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348138/images/bodyimage3】
芸能プロダクション・株式会社エフエンタープライズ（F.Enterprise）のホームページで、21LIVEの公式ライバーを紹介！！（https://fenterprise.jp/）
21LIVEの公式ライバーは毎月更新なので、21LIVEで配信を始めたばかりのビギナーライバーも公式ライバーを目指しやすい！
そして芸能プロダクションのサイトに掲載されることで、より多くのネットユーザーにあなたの存在を知ってもらうことができます♪
あなたもぜひリスナーを楽しませる配信で、来月の公式ライバーを目指してくださいね！
＝5月度公式ライバー＝
らぶちゃん、ひげます、えむど・じ・えんど、ちぃそる、姫咲美沙、eri、Smiley、凛、清純派 けんと、クロ子姐さん、さなまる、たくやん、きなこ、ゆり、なつ、KANKUN、ちゅわん、北坊主、ポポ、波海苔 ジョニー、なみ、あやな、3ch、らい、現実主義みいなちゃん、ライスボール宮本、ak!.、ことちゃん、そみあ、ありす、まっぴーちゃん、ゆかぴよ、ぺん、D・MAYU、LISA、あんぴぃ、BUN、こまちゃん、ベンティー、こに・痔・えんどぅ、さやぴ、小学生くん、Iris、ぴあちゅん！、Asuka、Liley、わたる、ゲラー、片翼の堕天使eNE、ぐみ、ゆずしお、青汁のふう、あみP、がおちゃん、MegaryU、junjun o、あーちゃん、でこぴん、Kana、kayomama、Uya、コースケ。、プク、なっちゃん、コウエイ、MAME、CHANMAYU、Rua、ぽにちゃん。、心支えアカッチャン、まっきー、柾木、しん、ルイ、ひーねぇ、あおたん、あきひさ、ぬりにゃん、あここ、せいこりん、せろち、てんちゃん、Mk_777773、ゴロニャンパパ、まるごとままちゃん、ライフchanヘルメットboy、莓、ブラボー・ジェネリック・嗚呼、SHELLIE、こま、モモンガ
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
▼ 株式会社 エフエンタープライズ HP：https://fenterprise.jp/
プロダクション業務をメインに、タレント育成からキャスティングまで芸能に関するあらゆる業務を運営。
ほかに、キャラクターグッズの企画・デザイン、印刷、販売や、パチンコ・パチスロ機器へのキャラクターキャスティング、コンサート・講演会のキャスティング、マルチビジョンを中心とした映像の製作・配信まで幅広く対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348138/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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5月3日（日）より、『誕生石の伝説』を開催します。
5月の誕生石は、幸福を招く“愛の石”とされ、運命の人との縁をサポートすると言われている「エメラルド」。
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上位入賞者には、翌月イベントバナーへの出演権や、最大150,000ptの配信ポイント初期値アップをはじめ、獲得数に応じた「誕生石の伝説」限定バッジなど、このイベントならではの豪華プライズをご用意しています。
顔出しなしでも参加できるため、幅広いライバーが挑戦しやすい内容となっています。
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▼バナー出演
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★TOP1
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★TOP2～3
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▼バッジ
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さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
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▼配信ポイント
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▼バッジ
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さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
5月3日（日）～5月19日（火）
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※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
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【ビギナーランキング】
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あなたもぜひリスナーを楽しませる配信で、来月の公式ライバーを目指してくださいね！
＝5月度公式ライバー＝
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