ウィルク株式会社、就労継続支援B型「コレッド大須」を名古屋市中区大須に開設

ウィルク株式会社就労継続支援B型 コレッド大須のメンバーなぜウィルクが就労継続支援事業に参入するのか

厚生労働省のデータによると、就労継続支援B型から一般就労へ移行できる方の割合は約10～13%程度にとどまっている。利用者の約87%～90％が一般就労へのステップを踏み出せていないのが現状です。

採用支援会社として、企業側の「採りたい人材像」を日々扱い、求職者の「働きたい」という気持ちに向き合い続けてきたウィルクは、この数字を知ったとき「採用の入口を知っている私たちだからこそ、できることがある」と確信し、就労継続支援事業への参入を決断しました。

（厚生労働省『障害者の就労支援について』https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000797543.pdf）

コレッド大須の特徴～「採用支援の現場」が、そのまま訓練の場になる～

一般的なB型事業所の作業といえば、チラシ折りや袋詰めといった軽作業が中心です。コレッド大須ではそこに「人事・採用補助の仕事」を加えました。

具体的には、ウィルク自身の採用支援事業に関わる実務として、企業リストの作成、AIを活用したスカウトメールの作成・送信を、利用者様の作業として提供しています。これは単なる仕事体験ではなく、現場で実際に使われる業務です。

作業を通じて利用者様が繰り返し触れるのは、「企業がどんな人を求めているか」「求職者はどんな言葉に動かされるか」というリアルな採用の現場。この気づきの積み重ねが、自分自身の就職活動へと直結する設計になっています。

結果として身につくスキルは、生成AIの活用力・ITツールの操作スキル・伝わる文章力・正確な事務処理能力です。そしてそれ以上に、「自分が就職するイメージ」が作業を通じて着実に育まれていきます。

B型から一般就労へ、一本の道筋

事業所説明会の様子

コレッド大須のもう一つの特徴は、就労移行支援「コレッドキャリア」と連携し、一般就労へシームレスにステップアップできる仕組みです。

B型でPCスキルと業務習慣が身につき自信がついたタイミングで、就労移行支援へとスムーズに移行できます。コレッドキャリアの前年度実績は就職率95%・最短3ヶ月での内定獲得。この実績を持つ移行支援と一体になっている点が、コレッド大須の大きな強みです。

工賃は最大月7万円。成長が、数字に見える。

できる仕事が増えるにつれてステップアップし、評価手当を含めて最大月額70,000円の工賃獲得を目指せる仕組みを設けています。「昨日よりできることが増えた」という実感が、そのまま収入に反映される設計です。

また、地域の訪問看護ステーションやメンタルクリニックとの連携体制も整え、日々の健康状態や睡眠リズムを専用シートで可視化・共有。心身の安定を最優先にしたサポート体制も用意しています。

代表取締役 安田昇平のメッセージ

メッセージ

私たちのミッションは「雇用を通じて社会価値を持続的に創造する」ことです。採用支援で企業と求職者をつなぐことだけが、私たちの仕事ではありません。「働きたいのに、働けない」という状況にある方に対して、採用支援で培ったノウハウを使って伴走すること。それもまた、ウィルクの「雇用」への向き合い方です。コレッド大須は、そのひとつの答えです。

事業所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170058/table/7_1_ef2e4fb4754e1ecf61cc935275f4b77f.jpg?v=202605010551 ]

【本件に関するお問い合わせ】

- ウィルク株式会社 広報担当 鈴木- E-mail：publicity@willc.co.jp- TEL：052-684-4107