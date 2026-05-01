バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ハートキャッチプリキュア！』より大人向けなりきり玩具「Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム」(6,930円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月1日(金)16時に開始いたします。(発売元:株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249994/?rt=pr





Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム





■商品特長

プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」。

その第8弾として、2010年に放送された『ハートキャッチプリキュア！』より、作中の変身アイテム「ココロパフューム」を大人向けのなりきり仕様で商品化します。





商品の外観は放送当時のデザインの再現にこだわりました。本体を操作すると、LEDが発光。メッキ塗装を施すことで、より高級感のあるデザインを追求しました。





音声は、キュアブロッサムとキュアマリン2人の変身セリフを完全新規収録しました。アニメと同様のBGMやサウンドエフェクト、キャラクターセリフを楽しむことができます。





さらに、アニメの花言葉シーンをイメージした「花占いモード」を搭載。プリキュアだけでなく、シプレとコフレのオリジナル音声を聞くことができます。





主題歌「Alright！ ハートキャッチプリキュア！」も収録。





プリキュアたちになりきってアニメの世界観を楽しむことができる商品になっています。





Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム(イメージ)

Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム(発光イメージ)





■商品概要

・商品名 ：Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249994/?rt=pr )

・価格 ：6,930円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ココロパフューム本体…1

こころの種(キュアブロッサム)…1

こころの種(キュアマリン)…1

・商品サイズ：ココロパフューム本体…H約135mm×W約60mm×D約35mm

・対象年齢 ：15才以上

・電池 ：単4電池×2(別売り)

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年5月1日(金)16時～2026年6月25日(木)23時予定

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映アニメーション





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