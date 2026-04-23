自然エネルギー関連の事業を展開するネクストエナジー・アンド・リソース株式会社(本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役社長：伊藤 敦)は、自社の住宅向け太陽電池モジュール3点が、東京都の主催する「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム認定」を取得したことをお知らせいたします。本認定の取得により、該当製品は令和8年度の補助事業において、助成額が最大5万円/kW上乗せされます。





東京都「機能性PV」の認定を取得





「優れた機能性を有する太陽光発電システム認定」とは、東京都が再生可能エネルギーの導入拡大を目的に、都市部特有の諸課題を解決する機能を備えた太陽光発電設備を「機能性PV」として認定する制度です。認定を受けた製品を導入することで、住宅の購入者や建築主は「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」や「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」など複数の補助事業において、助成額の加算(上乗せ補助)を受けることが可能となります。





この度、当社が認定を受けた製品は以下3点です。





「機能性PV」認定製品一覧(令和7年度版)





2026年3月より販売を開始した防眩モジュール「墨黒(BOKKOKU)」は、メインモジュール(NER052M235F-NGAG)・サブモジュール(NER028M125F-NGAG)共に防眩型(ガラス製品)※1の認定を取得。なお、サブモジュール(NER028M125F-NGAG)は、小型(方形)※2の区分でも認定を取得しています。狭小屋根向けモジュール(サブモジュール)「NER028M130F-NG」は、令和6年度より継続して小型(方形)※2の認定を取得しています。





都市部においては、設置可能なスペースの制限や反射光への配慮などから、太陽光発電の導入が難しい場合も多く、小型・防眩型の太陽光パネルに対する需要が高まっています。本認定の取得により、補助金の活用を通じた初期費用の負担軽減が可能となり、より多くの方に太陽光発電の導入を検討いただけるようになると期待しています。





当社は国内メーカーとして、今後も日本の屋根、住宅、そして環境に最適な太陽光発電システムを提供し、自然エネルギーを普及させ、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。





※1 太陽電池セル上の光沢度(60度)7.0以下の基準を満たし認定を取得。

※2 面積1.0m2未満の基準を満たし認定を取得。小型区分には複数の基準が設定されています。









《東京都「機能性PV」の詳細》

▼【令和7年度】優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定｜クール・ネット東京

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv/kinousei-pv-r07/





《製品詳細》

▼墨黒(BOKKOKU)メインモジュール(NER052M235F-NGAG)

https://pd.nextenergy.jp/solar_cell_module/products/product_74.html





▼墨黒(BOKKOKU)サブモジュール(NER028M125F-NGAG)

https://pd.nextenergy.jp/solar_cell_module/products/product_75.html





▼狭小屋根向けモジュール サブモジュール(NER028M130F-NG)

https://pd.nextenergy.jp/solar_cell_module/products/product_62.html









■ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社について

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社は、「自然エネルギーを普及させ、永続できる社会の構築に貢献する」という志を胸に、自然エネルギーというフィールドで新しいスキームを生み出してきました。産業・住宅向け製品の開発・販売、EPC事業はもちろんのこと、リユース・リサイクル事業、オフグリッド(独立蓄電型)事業、O&Mサービス事業など、これからも新しいエネルギー利用の選択肢を提案し、社会が自然エネルギーシフトに向けて前進するよう、たゆまぬ努力を続けてまいります。





本社 ：長野県駒ヶ根市赤穂11465-6

東京本社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

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名古屋営業所 ：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階

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