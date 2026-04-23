シャトレーゼ「こどもの日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて4月25日（土）より発売









■こどもの日 フルーツプリンアラモード



こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモードです。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾りました。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がります。



価格：460円（税込496円）



販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）



■こどもの日 フルーツプリンアラモードこいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモードです。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾りました。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がります。価格：460円（税込496円）販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）





■こどもの日 かぶとケーキお子様に人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブランです。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れました。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾りました。価格：436円（税込470円）販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）で展開しています。■ファームファクトリーとはファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。会社概要会社名：株式会社シャトレーゼ代表者：代表取締役社長 古屋勇治従業員数：2,600名事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）創業：1954年（昭和29年）12月20日URL：https://www.chateraise.co.jp/