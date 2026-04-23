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シャトレーゼ「こどもの日ケーキ」、全国のシャトレーゼにて4月25日（土）より発売
こどもの日を彩るかわいいケーキ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしい「こどもの日ケーキ」を、全国のシャトレーゼにて4月25日（土）より数量限定・期間限定で販売いたします。
「こどもの日スイーツ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260505/
【こどもの日限定デコレーションケーキ】
■こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくばりなデコレーションケーキです。ライオンの中には、ココアスポンジでやさしい味わいのバナナクリームと、甘酸っぱいチョコチップ入りバナナソースを包み込みました。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味も楽しめる一品です。
価格：3,602円（税込3,890円）／ サイズ：直径17cm
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 おかしのスイーツトラック
フルーツやチョコレートを運んでいるシャトレーゼのトラックをイメージした、ワクワク感満載のデコレーションケーキです。しっとりとしたスポンジで、ホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けした洋梨と黄桃をサンドし、クリームや色とりどりのフルーツを飾り付けました。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームをたっぷりと味わえます。
価格：4,000円（税込4,320円）／ サイズ：13cm×16cm
販売期間：4月29日（水）〜 5月5日（火）
■こどもの日 アソートデコレーション
苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、家族が集まる日におすすめのアソートケーキです。お子様に喜ばれるクッキーや苺、こいのぼりやかぶとなどをイメージしたチョコレートを飾りました。
価格：3,908円（税込4,220円）／ サイズ：直径17cm（8カット）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 こいのぼりデコレーション
お子様の健やかな成長を祝って飾られる、こいのぼりをモチーフにしたケーキです。しっとりとしたスポンジで、苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目とひげを表現しました。切り分けやすい長方形のケーキは、大人数の集まりにもおすすめです。
価格：2,204円（税込2,380円）／ サイズ：長さ18cm
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
【こどもの日限定ミニケーキ】
■こどもの日 ひょっこりしろくま
海から顔をひょっこりのぞかせているしろくまをイメージしたスイーツです。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、食感のアクセントにナタデココシロップ漬けを入れました。見た目も爽やかで、お子様にも安心してお召し上がりいただけるよう、やさしい味わいに仕上げています。
価格：352円（税込380円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 かぶとケーキ
お子様に人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブランです。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れました。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾りました。
価格：436円（税込470円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 フルーツプリンアラモード
こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモードです。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾りました。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がります。
価格：460円（税込496円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：2,600名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「こどもの日スイーツ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260505/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしい「こどもの日ケーキ」を、全国のシャトレーゼにて4月25日（土）より数量限定・期間限定で販売いたします。
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260505/
【こどもの日限定デコレーションケーキ】
■こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくばりなデコレーションケーキです。ライオンの中には、ココアスポンジでやさしい味わいのバナナクリームと、甘酸っぱいチョコチップ入りバナナソースを包み込みました。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味も楽しめる一品です。
価格：3,602円（税込3,890円）／ サイズ：直径17cm
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 おかしのスイーツトラック
フルーツやチョコレートを運んでいるシャトレーゼのトラックをイメージした、ワクワク感満載のデコレーションケーキです。しっとりとしたスポンジで、ホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けした洋梨と黄桃をサンドし、クリームや色とりどりのフルーツを飾り付けました。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームをたっぷりと味わえます。
価格：4,000円（税込4,320円）／ サイズ：13cm×16cm
販売期間：4月29日（水）〜 5月5日（火）
■こどもの日 アソートデコレーション
苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、家族が集まる日におすすめのアソートケーキです。お子様に喜ばれるクッキーや苺、こいのぼりやかぶとなどをイメージしたチョコレートを飾りました。
価格：3,908円（税込4,220円）／ サイズ：直径17cm（8カット）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 こいのぼりデコレーション
お子様の健やかな成長を祝って飾られる、こいのぼりをモチーフにしたケーキです。しっとりとしたスポンジで、苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目とひげを表現しました。切り分けやすい長方形のケーキは、大人数の集まりにもおすすめです。
価格：2,204円（税込2,380円）／ サイズ：長さ18cm
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
【こどもの日限定ミニケーキ】
■こどもの日 ひょっこりしろくま
海から顔をひょっこりのぞかせているしろくまをイメージしたスイーツです。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、食感のアクセントにナタデココシロップ漬けを入れました。見た目も爽やかで、お子様にも安心してお召し上がりいただけるよう、やさしい味わいに仕上げています。
価格：352円（税込380円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 かぶとケーキ
お子様に人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブランです。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れました。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾りました。
価格：436円（税込470円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 フルーツプリンアラモード
こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモードです。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾りました。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がります。
価格：460円（税込496円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：2,600名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国166店舗（4月23日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
「こどもの日スイーツ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260505/