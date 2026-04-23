カジノゲーミング機器市場は2030年までに年平均成長率6%で成長見込み
近代化、デジタルシステム、進化するカジノインフラにより着実な拡大
カジノ運営者は、ゲーミングフロアの設計、管理、収益化の方法を見直しており、この変革の中心に機器が位置しています。高度なスロットマシンから統合型デジタルシステムに至るまで、プレイヤーのエンゲージメントを長時間維持しつつ運用効率を高める、没入型かつデータ主導の体験の提供へと焦点が移っています。この変化は新規カジノ開発に限らず、既存インフラの大規模アップグレードにも同様に見られ、近代化サイクルが継続的な投資優先事項となっています。
市場規模と業界における位置付け
カジノゲーミング機器市場は2030年までに180億ドルを超えると予測されています。2030年に1,810億ドル規模に達すると見込まれるカジノ市場の中で、本セグメントは約10%を占める見込みです。また、2兆2,400億ドルと推定される広範なレクリエーション産業においては、カジノゲーミング機器は約0.8%を占めており、比較的小さなシェアでありながら収益創出において戦略的に重要であることが示されています。
これまで市場成長を支えてきた主な要因
本市場の成長軌道は、カジノインフラの継続的なアップグレードと、先進的なゲーミング機器への需要増加によって形成されてきました。スロットマシンや電子テーブルゲームの採用拡大、合法化されたゲーミング市場の拡大、主要機器メーカーの存在が安定した需要を支えています。さらに、キャッシュレスゲーミングシステムやデジタルトランザクションプラットフォームへの移行が、運用効率の向上とプレイヤー利便性の強化をもたらし、機器更新サイクルを後押ししています。
将来の成長動向
今後、カジノゲーミング機器市場は2030年まで年平均成長率6%で成長すると予測されています。北米は最大地域として維持され、2025年の70億ドルから90億ドルへと拡大し、年平均成長率5%で成長する見込みです。国別では米国が引き続き主導し、2025年の60億ドルから70億ドルへと拡大します。
この成長は、継続的なカジノ改修、新たに合法化された地域への進出、先進的ゲーミングシステムへの需要増加によって支えられています。老朽化した機器の更新需要や、ゲーミング技術の継続的な革新も長期的な成長を後押しします。
新興技術とイノベーションの動向
技術革新はゲーミング環境を大きく変化させており、人工知能や没入型ディスプレイシステムが機器設計の中心となっています。大型曲面スクリーンを備えた人工知能搭載のゲーミングキャビネットは、プレイヤーの行動に基づいてコンテンツを調整することで、パーソナライズを強化しています。
例えば、インターナショナル・ゲーム・テクノロジー社は、リアルタイムでカスタマイズされたゲーミング体験を提供できる人工知能搭載キャビネットを導入しました。カジノ管理システムとの統合により、運営者はエンゲージメントの追跡、プレイヤージャーニーの最適化、収益向上を実現できます。
同時に、チケットイン・チケットアウトやモバイルウォレット統合などのキャッシュレスシステムの普及が、ゲーミングフロア全体における取引方法を変革しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347716/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347716/images/bodyimage2】
製品別需要構造と機器利用パターン
カジノ運営者は、ゲーミングフロアの設計、管理、収益化の方法を見直しており、この変革の中心に機器が位置しています。高度なスロットマシンから統合型デジタルシステムに至るまで、プレイヤーのエンゲージメントを長時間維持しつつ運用効率を高める、没入型かつデータ主導の体験の提供へと焦点が移っています。この変化は新規カジノ開発に限らず、既存インフラの大規模アップグレードにも同様に見られ、近代化サイクルが継続的な投資優先事項となっています。
市場規模と業界における位置付け
カジノゲーミング機器市場は2030年までに180億ドルを超えると予測されています。2030年に1,810億ドル規模に達すると見込まれるカジノ市場の中で、本セグメントは約10%を占める見込みです。また、2兆2,400億ドルと推定される広範なレクリエーション産業においては、カジノゲーミング機器は約0.8%を占めており、比較的小さなシェアでありながら収益創出において戦略的に重要であることが示されています。
これまで市場成長を支えてきた主な要因
本市場の成長軌道は、カジノインフラの継続的なアップグレードと、先進的なゲーミング機器への需要増加によって形成されてきました。スロットマシンや電子テーブルゲームの採用拡大、合法化されたゲーミング市場の拡大、主要機器メーカーの存在が安定した需要を支えています。さらに、キャッシュレスゲーミングシステムやデジタルトランザクションプラットフォームへの移行が、運用効率の向上とプレイヤー利便性の強化をもたらし、機器更新サイクルを後押ししています。
将来の成長動向
今後、カジノゲーミング機器市場は2030年まで年平均成長率6%で成長すると予測されています。北米は最大地域として維持され、2025年の70億ドルから90億ドルへと拡大し、年平均成長率5%で成長する見込みです。国別では米国が引き続き主導し、2025年の60億ドルから70億ドルへと拡大します。
この成長は、継続的なカジノ改修、新たに合法化された地域への進出、先進的ゲーミングシステムへの需要増加によって支えられています。老朽化した機器の更新需要や、ゲーミング技術の継続的な革新も長期的な成長を後押しします。
新興技術とイノベーションの動向
技術革新はゲーミング環境を大きく変化させており、人工知能や没入型ディスプレイシステムが機器設計の中心となっています。大型曲面スクリーンを備えた人工知能搭載のゲーミングキャビネットは、プレイヤーの行動に基づいてコンテンツを調整することで、パーソナライズを強化しています。
例えば、インターナショナル・ゲーム・テクノロジー社は、リアルタイムでカスタマイズされたゲーミング体験を提供できる人工知能搭載キャビネットを導入しました。カジノ管理システムとの統合により、運営者はエンゲージメントの追跡、プレイヤージャーニーの最適化、収益向上を実現できます。
同時に、チケットイン・チケットアウトやモバイルウォレット統合などのキャッシュレスシステムの普及が、ゲーミングフロア全体における取引方法を変革しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347716/images/bodyimage1】
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製品別需要構造と機器利用パターン