指向性エネルギー兵器市場、2033年までに325億3000万ドルへと急拡大へ――年平均成長率（CAGR）18.60%で推移

指向性エネルギー兵器市場、2033年までに325億3000万ドルへと急拡大へ――年平均成長率（CAGR）18.60%で推移