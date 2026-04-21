【ルイ・ヴィトン】上品に旅を彩る新作ウィメンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「フライト・モード」コレクションより、新作ウィメンズバッグを発売しました。

旅を彩る夏らしいスタイルに鮮やかなアクセントをプラスした、新作「フライト・モード」コレクションは、上質な素材やプリントを使用したバッグが揃います。

ガストン-ルイ・ヴィトンのパーソナライズされたトランクを想起させる「V」字パネルをあしらった「ホーボー MM」。カーフレザーとスエードを組み合わせたタイムレスなアースカラーの色合いで仕上げ、ゴールドカラーの金具がエレガントな印象をプラス。ノートパソコンやノートなどの日常の必需品が収納できる、ゆったりとしたサイズ。

製品名：ホーボー MM

価格：627,000円

素材：グレインカーフレザー

サイズ：W 31 x H 35 x D 18 cm

洗練されたカーキのスエードで再解釈した「エクスプレス MM」。メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスのトリミングを施し、ゴールドカラーのパドロック(錠前)をあしらったアイコニックなキーベルはファスナー引手にも取付けられます。長さ調節可能なハンドルを備えたエレガントなデザインは、日常の必需品がしっかり収まります。

製品名：エクスプレス MM

価格：693,000円

素材：スエードカーフレザー

サイズ：W 36 x H 24 x D 18.5 cm

今シーズンならではのシックなバイカラーで再解釈した「オール・イン BB」。レザーにスエードのライニングを施し、ヴィンテージ風に仕上げたゴールドカラーの金具をあしらいました。小物を収納できる取外し可能なファスナー式ポーチを備え、斜め掛けや肩掛け、手持ちでも楽しめます。

製品名：オール・イン BB

価格：513,700円

素材：カーフレザー

サイズ：W 16 x H 18 x D 12 cm

モノグラム・キャンバスにコントラストを効かせたレザーのトリミングを施した「サイドトランク MM」。メゾンを象徴するSロックスタイルの留め具とトランク風コーナー部分で彩りました。1935年にルイ・ヴィトンがデザインした鍵から着想を得たチャームを含む3つの特別なチャームが洗練された印象を添えます。

製品名：サイドトランク MM

価格：676,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 23.5 x H 16 x D 8.5 cm

キャンバス地にバッグ「ネヴァーフル」のライニングから着想を得たプリントを施した、旅のお供におすすめのバッグ「サイドトランク MM」。メゾンらしさが光るトランク風コーナー部分やSロックスタイルの留め具、今シーズンならではのフローラルチャームが彩りを添えています。必需品を収納するのに充分なスペースを備えています。

製品名：サイドトランク MM

価格：676,500円

素材：キャンバス

サイズ：W 23.5 x H 16 x D 8.5 cm

メゾンの旅の伝統を讃える、「フライト・モード」コレクションに遊び心溢れるアレンジを加えた「サイドトランク GM」。モノグラム・デュンヌ キャンバスにホテルの鍵を想わせるカラフルなモチーフをあしらい、プレタポルテ(洋服)・コレクションの魅力的なパターンを再現。メタリックなコーナー金具や洗練されたゴールドカラーのメゾンを象徴するSロックスタイルの留め具を配した、シックなデザイン。

製品名：サイドトランク GM

価格：649,000円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 30 x H 20 x D 10 cm

旅行愛好家のためにデザインされた、週末の旅のお供にぴったりな「スピーディ・ソフト 30」。多彩なカテゴリーで展開するプリントをキャンバスに施し、今シーズンのプレタポルテ・コレクション(洋服)と調和するスタイルに仕上げました。メゾンを象徴するキーベルと、取外し可能なキーチャームがアクセントを添えます。

製品名：スピーディ・ソフト 30

価格：588,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 30 x H 21 x D 17 cm

多彩なカテゴリーで展開し、プレタポルテ・コレクション(洋服)にもマッチする鮮やかなプリントで再解釈した「ネヴァーフル GM」が登場。リネンとキャンバスで仕立て、レザーのトリミングとコントラストを効かせたテキスタイルライニングを施しました。取外し可能なファスナー式ポーチを備え、ノートパソコンのほか、日常の必需品が収まる収納力抜群なサイズは通勤や旅行にも理想的。

製品名：ネヴァーフル GM

価格：346,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 39 x H 32 x D 19 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。