こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
タイ観光地の水害リスクに挑む、防災と観光を融合した国際モデル構築へ向けて学際研究を始動 ―令和8年度JST 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）の新規研究課題に採択―
中央大学理工学術院 教授の手計 太一が研究代表者となり提案した研究開発課題が、令和8年度の科学技術振興機構（JST） 国際科学技術共同研究推進事業 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS、サトレップス）において、条件付きで採択されました。
採択された研究開発課題「持続可能な観光産業を支える水災害適応策の共創開発」の目的は、水災害リスクに直面する観光産業に対し、従来の防災研究では未開拓であった「観光危機マネジメント」の視点を導入し、科学と社会を架橋する独創的な適応策を提示することです。山岳・歴史都市・大都市・沿岸など多様な観光地を対象に、自然科学による将来リスク解析と社会科学的調査を統合し、観光事業者・地域住民・観光者が共創する仕組みを構築。この学際的統合によって、持続可能観光と防災科学を結合した国際的に先駆的なモデルの確立を目指します。
具体的には、2026〜2031年度の間、タイの主要観光地（チェンマイ、アユタヤ、バンコク、プーケット）を対象に、1.マルチ水害リスク評価、2.社会受容・経済効果分析、3.適応策デザイン・開発を柱とします。従来の防災研究では途上である「観光産業と地域社会の統合的レジリエンス強化」に挑み、リスク情報を基に観光インフラや体験型ツーリズムを設計して、地域コミュニティと事業者が共創する危機管理計画や防災研修マニュアルを整備します。成果は政策や産業界に還元され、アジア太平洋地域に適用可能な「観光×防災×持続可能性」モデルを国際的に発信する予定です。
※詳細は本学公式WEBページをご参照ください。
（https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/85508/）
お問い合わせ先
＜研究に関すること＞
手計 太一（テバカリ タイチ）
中央大学理工学術院 教授（社会理工学部 都市環境学科）
TEL: 03-3817-1805 FAX：03-3817-1803
E-mail: ttebakari896[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜広報に関すること＞
中央大学 研究支援室
TEL: 03-3817-7423 FAX： 03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を「＠」に変換して送信してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
採択された研究開発課題「持続可能な観光産業を支える水災害適応策の共創開発」の目的は、水災害リスクに直面する観光産業に対し、従来の防災研究では未開拓であった「観光危機マネジメント」の視点を導入し、科学と社会を架橋する独創的な適応策を提示することです。山岳・歴史都市・大都市・沿岸など多様な観光地を対象に、自然科学による将来リスク解析と社会科学的調査を統合し、観光事業者・地域住民・観光者が共創する仕組みを構築。この学際的統合によって、持続可能観光と防災科学を結合した国際的に先駆的なモデルの確立を目指します。
※詳細は本学公式WEBページをご参照ください。
（https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/85508/）
お問い合わせ先
＜研究に関すること＞
手計 太一（テバカリ タイチ）
中央大学理工学術院 教授（社会理工学部 都市環境学科）
TEL: 03-3817-1805 FAX：03-3817-1803
E-mail: ttebakari896[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜広報に関すること＞
中央大学 研究支援室
TEL: 03-3817-7423 FAX： 03-3817-1677
E-mail: kkouhou-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を「＠」に変換して送信してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/