【世界初】オフラインの常識を覆す「全部入り」メッセンジャー。高校生起業家の「ぼくらの合同会社」が贈る、次世代通信アプリ「MeshMeet」世界同時ローンチ

～ 災害時や通信検閲下でも、サーバーを介さず「顔が見える安心」を届ける新機軸 ～

「通信の常識を塗り替える」 -- 高校生起業家、世界市場へ挑戦。モバイルアプリ開発を行う「ぼくらの合同会社」（所在地：神奈川県相模原市 https://bokurano.tech/ 、代表代理 内川空（高校2年生 16歳） ）は、米国Skyus Inc. （所在地：USA https://sky.us.com）と共同で、インターネットやモバイル回線を一切介さずに音声・ビデオ通話およびメッセージ送受信を可能にする次世代通信アプリ「MeshMeet（メッシュミート）」を全世界に向けてリリースいたしました。





「MeshMeet」： https://meshmeet.net/■ 開発の背景：インフラに依存しない「つながり」の再定義地震や台風などの自然災害による通信障害、あるいは通信検閲が行われる地域において、既存のSNSや通話アプリは無力化されます。MeshMeetは、中央サーバーや通信キャリアに依存せず、端末同士が直接つながることで、どのような環境下でも「大切な人の顔を見て話せる」安心を提供するために開発されました。■ 「MeshMeet」５つの革新的特徴【ビデオ通話】インターネット完全不要の直接通信Wi-Fiやテザリング機能を活用し、圏外でも1対1のビデオ・音声通話が可能。災害時の救助活動やインフラ未整備地域での連絡手段として機能します。【グループビデオ通話】最大4人同時、ネット不要の多人数対話Wi-Fiやテザリング機能を活用し、圏外でも最大4人での同時ビデオ通話が可能です。家族全員の安否を一度に確認したり、電波の届かない地下や山間部での救助チーム・作業チームの「リアルタイムな視覚情報共有」を実現します。【トランシーバー機能】音声・映像・文字を使い分ける状況に応じて、ビデオ通話、音声のみの通話、そしてメッシュ通信によるテキストメッセージを使い分けられます。まさに「スマホ一台で完結する次世代トランシーバー（インカム）」として、プロユースからレジャーまで幅広く対応します。【メッセージ】最大7ホップのバケツリレー式メッシュ通信Bluetooth Low Energy（BLE）を活用し、周囲のユーザーが電波を中継。最大7段階先（7ホップ）の相手まで、バケツリレー方式で確実にメッセージを届けます。【プライバシー】サーバーレスによる究極の秘匿性中央サーバーを一切介さないP2P（ピア・ツー・ピア）通信を採用。通信内容が第三者に傍受・蓄積されるリスクを構造的に排除した、セキュアな通信環境を実現しました。

■ アプリ概要

名称： MeshMeet（メッシュミート）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

公式サイト： https://meshmeet.net/

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6759447745

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=net.skyapp.meshmeet



■ 運営組織について

社名： ぼくらの合同会社

所在地： 神奈川県相模原市

公式サイト： https://bokurano.tech/

共同開発： Skyus Inc. ( https://sky.us.com )





本件に関するお問い合わせ：ぼくらの合同会社

代表代理： 内川 空（うちかわ そら）

Mail： meshmeet2026@gmail.com

■ 代表代理 内川 空（高校2年生 16歳）のコメント

小学生で起業し、セキュリティやアプリ制作に向き合ってきた僕の集大成です。震災や紛争といった困難な状況下で、最も切実な「安否確認」の不安を解消するために開発しました。 通信環境に左右されず、大切な人とつながり合える。そんな「当たり前の日常」を支えるインフラとして、このアプリを世界へ広げていきます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347317/images/bodyimage1】

配信元企業：ぼくらの合同会社

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