【カファレル神戸北野本店】「ありがとう」をチョコレートにこめて。「母の日」限定キャンペーンを4月20日（月）からスタート

株式会社山本商店

2026年4月21日

2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、「カファレル神戸北野本店」で「母の日企画」を4月20日(月）から5月10日（日）の期間実施いたします。

■企画概要

・企画名 :「カファレル 母の日」

・対象期間：2026年4月20日（月）～5月10日（日）

・対象店舗：カファレル 神戸北野本店

・企画内容：対象期間中にカファレル商品を3,240円（税込み）以上ご購入頂いたお客様に、

カファレル人気のねこイラストがデザインされたミラーをおひとり様1点プレゼント。

※ミラーは無くなり次第終了となります。

■神戸北野本店おすすめ「母の日ギフト」商品

（左）クールでクラシックなデザインがお好きなお母様に 200アニヴェルサリオ ストーリア 3,240円（税込） （右）お花やテディベアなど可愛い雰囲気がお好きなお母様に フィオレッタ ギフトボックス 3,996円（税込み）

■カファレルオリジナルデザイン ミラー

※写真はイメージです

ペールグリーンに華やかな花々が咲き乱れる中に可愛い猫たちがデザインされた、カファレルオリジナルデザインミラーです。通常の鏡と拡大鏡がセットされた使いやすい仕様となっています。

■カファレル神戸北野本店について

カファレル神戸北野本店は、神戸を代表する観光地、北野エリアに2004年11月にオープン。種類豊富なチョコレートの数々をはじめ、専属パスティッチェーレによる焼菓子やオリジナルドルチェを販売しています。また国内のカファレルショップで唯一、カフェスペースを併設。華やかな「ドルチェお皿盛り」や、カファレルの生まれ故郷であるトリノの名物ドリンク「ビチェリン」もお楽しみいただけます。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に200周年を迎えます。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、

世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■ジャンドゥーヤについて

1865年、ナポレオン戦争によるカカオ不足の中で、人々は地元ピエモンテ産のヘーゼルナッツに着目。不足するカカオを補い、風味とコクを引き出すために生まれたのが、ヘーゼルナッツペーストをカカオに練り込んだ「ジャンドゥーヤ」です。2025年、その誕生から160周年を迎えました。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円