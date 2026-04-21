【LILY BROWN】毎シーズン大人気の「Lily Bearシリーズ」より、旅をテーマにした新作コレクションが登場＜4月22日(水)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」は 2026年4月22日(水)よりLily Bear(リリーベア)アイテムの新作コレクションをオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、全国の店舗にて販売を開始いたします。発売に伴い、同日より各オンラインストア、全国の直営店舗にてノベルティフェアを開催いたします。また、各オンラインストアでは、4月17日(金)12:00(正午)より特設ページおよび商品一覧を先行公開いたします。

毎シーズン大人気のベアモチーフ"Lily Bear"から

過ごしやすい季節の訪れとともに高まるおでかけムードに寄り添い、旅の高揚感をファッションへと落とし込んだエアラインシリーズが登場。

ゴールデンウィークの旅行や長時間の移動シーンにも映える、Lily Bearならではの遊び心と快適さを兼ね備えたスタイルを提案します。

LOOK

ラインアップ

商品名：シアーストライプシャーリングビスチェ

価格：\8,910

カラー：WHT, YEL, BLU

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】シュシュセットシアーシャツ

価格：\13,970

カラー：WHT, YEL, BLU

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】エアラインTシャツ

価格：\7,920

カラー：WHT, RED, BLK

サイズ：フリー

商品名：【接触冷感】【Lily Bear】コンパクトTシャツ

価格：\5,940

カラー：WHT, PNK, YEL, BLU, BLK

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】サイドボタンケーブルニット

価格：\12,980

カラー：OWHT, PNK, BLU, NVY

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】スウェットパンツ

価格：\11,880

カラー：OWHT, YEL, GRY

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】キャリーオンボストンバッグ

価格：\10,450

カラー：IVR, PNK, BLU, DNVY, BLK(ZOZOTOWN限定), LGRY(USAGIONLINE限定)

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】エンブロイダリーキャップ

価格：\7,480

カラー：IVR, PNK, NVY

サイズ：フリー

商品名：【Lily Bear】フロートリングチャーム

価格：\6,380

カラー：MIX, MNT, BLU, ORG, BRW

サイズ：フリー

※すべて税込み価格

ノベルティフェア

4月22日(水)より先行予約アイテムを含むLILY BROWNの全商品を対象に、税込22,000円以上お買い上げのお客様へ、先着順で「Lily Bearラゲッジタグ」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

対象店舗

・全国直営店 ＜ https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header ＞

・オフィシャルオンラインストア ＜ https://lily-brw.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ ＞

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。

販売について

■特設ページ・商品一覧公開日：2026年4月17日(金)12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア ＜ https://lily-brw.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ ＞

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

■発売開始日：2026年4月22日(水) 12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア ＜ https://lily-brw.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ ＞

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能です。

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

・全国直営店 ＜ https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx?header ＞※館の始業時間に準ずる

他

LILY BROWN（リリー ブラウン）について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

X: https://x.com/_lilybrown

TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

Facebook: https://www.facebook.com/fashion.lilybrown