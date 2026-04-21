収納力と使いやすさを両立！お部屋になじむシンプルデザインのミラー付き収納テーブルを発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）より、2026年3月下旬から全国の一部ニトリ店舗およびニトリネットにて発売を開始した「ミラー付き収納テーブル（DD01）」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200015441s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200015441s/)

暮らし方や住まいのスタイルが多様化する中、「限られたスペースを上手に使いたい」という声が増えています。そこでニトリでは、身支度や作業、収納といった日常の動作を1台で完結できる点に着目し、使いやすさにこだわったアイテムとして本商品を企画しました。

テーブル・ドレッサー・収納の1台3役がこれひとつで叶うので、お部屋のスペースをムダなく有効的に使用できます。

天板を開けばミラーとして使え、身支度やメイクにもぴったり。天板内部には、コスメや文房具、小物類をたっぷり収納できるスペースを備えています。仕切りを設けることで、中身を整理しながら収納できることもポイントです。

ミラーを閉じれば、シンプルなテーブルとして使用可能です。装飾を抑えたデザインで、さまざまなテイストのお部屋に自然になじみます。カラーはホワイトウォッシュを採用し、明るくやわらかな印象に仕上げました。

サイズは幅40cmと幅75cmの2サイズをご用意しています。リビングテーブルやソファ横のサイドテーブルとして等、使用シーンに応じてお選びいただけます。

「ミラー付き 収納テーブル」で、毎日の暮らしを、もっと便利にしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしに寄り添い、毎日を快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ミラー付き 収納テーブル（DD01 幅40cm）

【価格】5,990円

【サイズ（約）】幅40×奥行35×高さ35cm

【カラー】ホワイトウォッシュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200015441/

【商品名】ミラー付き 収納テーブル（DD01 幅75cm）

【価格】7,990円

【サイズ（約）】幅75×奥行35×高さ35cm

【カラー】ホワイトウォッシュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113200015458/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。