SusHi Tech TOKYO 2026 に合わせてフランス企業団来日 フレンチスタートアップがフランスパビリオンに出展 2026年4月27日～29日 ＠東京ビッグサイト西ホール4階 A-122
フランス大使館貿易投資庁-ビジネスフランスは、来る4月27日からのSusHi Tech TOKYO 2026開催に合わせて、革新的なフレンチスタートアップ11社およびリヨン地域の経済開発を行うONLYLYON Invest、パリ東部のParis Est Marne & Boisを迎えます。フレンチテック東京の協力のもと、第3回目の開催となる本年のSusHi Tech TOKYOにおいても、そのうち8社がフランスパビリオンに出展し、同イベントにおけるフランスのプレゼンスを一層強化します。
フランスパビリオン（西ホール4階 A-122）では、出展企業による展示およびソリューション紹介が行われます。また会期2日目の4月28日15時～15時30分には、西ホール1階Meteor Stageにて、フレンチテック東京およびフランスパビリオン出展8社によるピッチセッションを開催します。
本ピッチセッションへの参加登録は、以下の専用フォームにて受け付けています。
https://forms.office.com/e/TGKH7tw1Ez
参加フランス企業は、日本市場進出を目指すスタートアップと、すでに日本で事業を展開している企業で構成されています。いずれもフレンチスタートアップのダイナミズムを象徴し、フランスならではの強みや革新性を備えています。
フランス代表団 - 参加企業・団体リスト
◆Abbeal（パビリオン出展）
https://www.abbeal.com/（日本語）
AIを核に、既存システム刷新や業務自動化を実現するプレミアム・テックスタジオ
◆Cypheme（パビリオン出展）
https://www.cypheme.com/
偽造防止と真正性確認を実現する、スマートフォンで簡単に使えるAI認証ラベル技術
◆Erase4good / Le GSM（パビリオン出展）
https://erase4good.com/
稼働中・非稼働を問わず、電子機器内の個人データを完全かつ高速に消去する非破壊型データ消去技術
◆Facil’iti（パビリオン出展）
https://www.facil-iti.jp/（日本語）
利用者一人ひとりの視覚・操作・認知特性に応じてデジタル表示を最適化する、デジタル・インクルージョン・ソリューション
◆Geomatys（パビリオン出展）
https://www.geomatys.com/
多様なデータを統合・解析し、3D／4Dデジタルツインによる意思決定を支援する地理空間プラットフォームを提供
◆Orikio（パビリオン出展）
https://www.orikio.com/en
音を“安全”に変える、転倒や異変の声をリアルタイム検知するAI音響モニタリング技術
◆Ucaya - la Vitre（パビリオン出展）
https://lavitre.fr/en-us
等身大スクリーンで遠隔でも対面のような自然なコミュニケーションを実現する、革新的なリモート接続体験
◆YellowScan（パビリオン出展）
https://www.yellowscan.com/
測量や環境調査、土木分野向け軽量・高自動化のUAV（無人航空機／ドローン）測量ソリューション
◆Faactopi（商談のみ）
https://www.faactopi.com/
設計から量産までをスマートファクトリーで一気通貫し、ハードウェア開発を加速する製造サービスプラットフォーム
◆Root-Me PRO（商談のみ）
https://root-me.pro/
約1,000の実践課題を備え、全レベル・全分野を網羅するサイバーセキュリティ教育・訓練プラットフォーム
◆Only Lyon（商談のみ）
https://www.onlylyon.com/
仏リヨン地域の国際的なプロモーションを担う地方開発振興機関
◆Ekino（商談のみ）
https://www.ekino.vn/ja/（日本語）
仏Havasグループ。ベトナムの開発力とAI、国際基準を融合し、多国籍企業やスタートアップ向けに高品質なソフトウェアエンジニアリングを提供
◆Paris Est Marne & Bois（商談のみ）
https://www.parisestmarnebois.fr/
パリ東部、52万の人口を抱える13自治体から成る、魅力ある都市づくりを推進する広域自治体組織
各社の詳細は添付のカタログをご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage1】
開催情報
SusHi Tech Tokyo 2026 https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
※会場内で取材を希望される場合は、 事前にメディア登録が必要です。
4 月 24 日（金）17 時までに、下記 URLからお申込みをお願いいたします。
メディア登録はこちら： https://x.gd/x7QUc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage2】
French Tech /フレンチテックは、起業家、投資家、エンジニア、デザイナー、公共団体など、この業界のすべてのアクターとステークホルダーを巻き込んだTechエコシステムの連合コミュニティです。このコミュニティは一丸となって、フランスのスタートアップ企業の成長と、国際的な拡大に向けたクリエイティブなエコシステムの発展に取り組んでいます。日本においては、French Tech Tokyoがエコシステムのハブとしてコミュニティを構成しています。
https://lafrenchtech.com/en/community/tokyo/ （英語）
#Frenchtech
X https://x.com/frenchtechjapan
Facebook https://www.facebook.com/page.FrenchTechTokyo/?locale=ja_JP
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/french-tech-tokyo/?originalSubdomain=jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage3】
Choose Franceは、フランス政府が展開する登録商標であり、フランスの経済的魅力を国際的に発信・促進することを目的としています。#ChooseFrance
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage4】
フランス貿易投資庁-ビジネスフランス（Business France）は、フランス経済の国際的な発展を促進する政府機関です。フランス企業の輸出振興および外国企業のフランス進出を支援しています。フランス企業の紹介やフランスのビジネス環境の魅力を発信する一方、国際企業インターンシップ・プログラム（V.I.E）の運営を通じて、フランスの若手人材の育成支援も担っています。世界53カ国に在外事務所を構え、1,400人以上のスタッフを擁しています。
ビジネスフランスの支援は、2025年、フランス中小企業による25億ユーロの輸出売上増、25,386人以上の雇用創出・実現計画につながりました。また、2025年に決定された1,878件の外国企業による対仏投資プロジェクトのうち59％をサポートしており、その結果、35,426人の雇用創出が見込まれています。
公式サイト（英仏語） : https://www.businessfrance.fr/ @businessfrance #BusinessFrance
日本公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/businessfrance_japan/
Facebook：https://www.facebook.com/BusinessFranceJP
Xアカウント：https://x.com/BFrance_Japan
配信元企業：在日フランス大使館 貿易投資庁ービジネスフランス 日本事務所
フランスパビリオン（西ホール4階 A-122）では、出展企業による展示およびソリューション紹介が行われます。また会期2日目の4月28日15時～15時30分には、西ホール1階Meteor Stageにて、フレンチテック東京およびフランスパビリオン出展8社によるピッチセッションを開催します。
本ピッチセッションへの参加登録は、以下の専用フォームにて受け付けています。
https://forms.office.com/e/TGKH7tw1Ez
参加フランス企業は、日本市場進出を目指すスタートアップと、すでに日本で事業を展開している企業で構成されています。いずれもフレンチスタートアップのダイナミズムを象徴し、フランスならではの強みや革新性を備えています。
◆Abbeal（パビリオン出展）
https://www.abbeal.com/（日本語）
AIを核に、既存システム刷新や業務自動化を実現するプレミアム・テックスタジオ
◆Cypheme（パビリオン出展）
https://www.cypheme.com/
偽造防止と真正性確認を実現する、スマートフォンで簡単に使えるAI認証ラベル技術
◆Erase4good / Le GSM（パビリオン出展）
https://erase4good.com/
稼働中・非稼働を問わず、電子機器内の個人データを完全かつ高速に消去する非破壊型データ消去技術
◆Facil’iti（パビリオン出展）
https://www.facil-iti.jp/（日本語）
利用者一人ひとりの視覚・操作・認知特性に応じてデジタル表示を最適化する、デジタル・インクルージョン・ソリューション
◆Geomatys（パビリオン出展）
https://www.geomatys.com/
多様なデータを統合・解析し、3D／4Dデジタルツインによる意思決定を支援する地理空間プラットフォームを提供
◆Orikio（パビリオン出展）
https://www.orikio.com/en
音を“安全”に変える、転倒や異変の声をリアルタイム検知するAI音響モニタリング技術
◆Ucaya - la Vitre（パビリオン出展）
https://lavitre.fr/en-us
等身大スクリーンで遠隔でも対面のような自然なコミュニケーションを実現する、革新的なリモート接続体験
◆YellowScan（パビリオン出展）
https://www.yellowscan.com/
測量や環境調査、土木分野向け軽量・高自動化のUAV（無人航空機／ドローン）測量ソリューション
◆Faactopi（商談のみ）
https://www.faactopi.com/
設計から量産までをスマートファクトリーで一気通貫し、ハードウェア開発を加速する製造サービスプラットフォーム
◆Root-Me PRO（商談のみ）
https://root-me.pro/
約1,000の実践課題を備え、全レベル・全分野を網羅するサイバーセキュリティ教育・訓練プラットフォーム
◆Only Lyon（商談のみ）
https://www.onlylyon.com/
仏リヨン地域の国際的なプロモーションを担う地方開発振興機関
◆Ekino（商談のみ）
https://www.ekino.vn/ja/（日本語）
仏Havasグループ。ベトナムの開発力とAI、国際基準を融合し、多国籍企業やスタートアップ向けに高品質なソフトウェアエンジニアリングを提供
◆Paris Est Marne & Bois（商談のみ）
https://www.parisestmarnebois.fr/
パリ東部、52万の人口を抱える13自治体から成る、魅力ある都市づくりを推進する広域自治体組織
各社の詳細は添付のカタログをご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage1】
開催情報
SusHi Tech Tokyo 2026 https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
※会場内で取材を希望される場合は、 事前にメディア登録が必要です。
4 月 24 日（金）17 時までに、下記 URLからお申込みをお願いいたします。
メディア登録はこちら： https://x.gd/x7QUc
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage2】
French Tech /フレンチテックは、起業家、投資家、エンジニア、デザイナー、公共団体など、この業界のすべてのアクターとステークホルダーを巻き込んだTechエコシステムの連合コミュニティです。このコミュニティは一丸となって、フランスのスタートアップ企業の成長と、国際的な拡大に向けたクリエイティブなエコシステムの発展に取り組んでいます。日本においては、French Tech Tokyoがエコシステムのハブとしてコミュニティを構成しています。
https://lafrenchtech.com/en/community/tokyo/ （英語）
#Frenchtech
X https://x.com/frenchtechjapan
Facebook https://www.facebook.com/page.FrenchTechTokyo/?locale=ja_JP
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/french-tech-tokyo/?originalSubdomain=jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage3】
Choose Franceは、フランス政府が展開する登録商標であり、フランスの経済的魅力を国際的に発信・促進することを目的としています。#ChooseFrance
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347451/images/bodyimage4】
フランス貿易投資庁-ビジネスフランス（Business France）は、フランス経済の国際的な発展を促進する政府機関です。フランス企業の輸出振興および外国企業のフランス進出を支援しています。フランス企業の紹介やフランスのビジネス環境の魅力を発信する一方、国際企業インターンシップ・プログラム（V.I.E）の運営を通じて、フランスの若手人材の育成支援も担っています。世界53カ国に在外事務所を構え、1,400人以上のスタッフを擁しています。
ビジネスフランスの支援は、2025年、フランス中小企業による25億ユーロの輸出売上増、25,386人以上の雇用創出・実現計画につながりました。また、2025年に決定された1,878件の外国企業による対仏投資プロジェクトのうち59％をサポートしており、その結果、35,426人の雇用創出が見込まれています。
公式サイト（英仏語） : https://www.businessfrance.fr/ @businessfrance #BusinessFrance
日本公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/businessfrance_japan/
Facebook：https://www.facebook.com/BusinessFranceJP
Xアカウント：https://x.com/BFrance_Japan
配信元企業：在日フランス大使館 貿易投資庁ービジネスフランス 日本事務所
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