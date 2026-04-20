【長野大学】淡水生物学研究所が限られたデータでも絶滅リスクを信頼性高く推定できる新しい統計手法を開発し、ニホンウナギに適用 ― 国際学術誌『Methods in Ecology and Evolution』に掲載

【長野大学】淡水生物学研究所が限られたデータでも絶滅リスクを信頼性高く推定できる新しい統計手法を開発し、ニホンウナギに適用 ― 国際学術誌『Methods in Ecology and Evolution』に掲載