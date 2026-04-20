データセンター固体変圧器（SST）業界の市場動向：2026年138百万米ドルから2032年704百万米ドルへ成長予測
データセンター固体変圧器（SST）とは
データセンター固体変圧器（SST）は、SiCやGaNといったワイドバンドギャップ半導体を基盤とする電力エレクトロニクス技術により構成される。従来型トランスと異なり、高周波スイッチングを活用することで装置の小型化と高効率電力変換を同時に実現する。さらに、データセンター固体変圧器（SST）は双方向電力フロー、リアルタイム電圧制御、電力品質補正などの高度機能を備え、AI負荷の急峻な変動にも即応可能である。これにより、電力ロス低減と電圧安定性向上を両立し、次世代データセンターの電力基盤としての優位性を確立している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347395/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347395/images/bodyimage2】
図. データセンター固体変圧器（SST）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「データセンター固体変圧器（SST）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、データセンター固体変圧器（SST）の世界市場は、2025年に35.50百万米ドルと推定され、2026年には138百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）31.2%で推移し、2032年には704百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ データセンター固体変圧器（SST）の市場規模と商用化進展
2025年時点におけるデータセンター固体変圧器（SST）の世界生産規模は約46.6MW、生産能力は約50MWとされ、平均価格は約762米ドル/kWで推移している。粗利率は20%～40%と比較的高水準にあり、技術プレミアムが市場価値を支えている。データセンター固体変圧器（SST）は依然として初期商用化フェーズにあるものの、クラウド事業者や電力機器メーカーによるPoC（概念実証）から商用導入への移行が進行しており、導入規模は今後急速に拡大する見通しである。
■ データセンター固体変圧器（SST）の需要ドライバーと配電革新
データセンター固体変圧器（SST）の需要拡大は、AI・HPCワークロードの高密度化と密接に関連している。特にGPUクラスタの普及により、ラック単位の電力密度は従来比で2～3倍に増加しており、高速応答型の電力変換が不可欠となっている。
データセンター固体変圧器（SST）はマルチポート設計によりAC/DCハイブリッド配電や380V DC供給を実現し、電力変換段数の削減と効率向上に寄与する。また、再生可能エネルギーおよび蓄電池との直接統合が可能であり、グリーンデータセンター構築において重要な役割を果たす。
■ データセンター固体変圧器（SST）の最新技術動向（直近6か月）
直近6か月では、データセンター固体変圧器（SST）においてマルチポート化と高周波化の進展が顕著である。特にSiCデバイスの採用比率は急速に上昇し、一部試験環境では電力変換効率が98%以上に到達している。また、モジュール化設計によりラック単位での導入が可能となり、エッジデータセンターへの適用事例も増加している。実証プロジェクトでは、従来システム比でエネルギー損失を15%前後削減したケースも報告されており、商用導入の経済合理性が徐々に明確化している。
データセンター固体変圧器（SST）は、SiCやGaNといったワイドバンドギャップ半導体を基盤とする電力エレクトロニクス技術により構成される。従来型トランスと異なり、高周波スイッチングを活用することで装置の小型化と高効率電力変換を同時に実現する。さらに、データセンター固体変圧器（SST）は双方向電力フロー、リアルタイム電圧制御、電力品質補正などの高度機能を備え、AI負荷の急峻な変動にも即応可能である。これにより、電力ロス低減と電圧安定性向上を両立し、次世代データセンターの電力基盤としての優位性を確立している。
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図. データセンター固体変圧器（SST）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「データセンター固体変圧器（SST）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、データセンター固体変圧器（SST）の世界市場は、2025年に35.50百万米ドルと推定され、2026年には138百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）31.2%で推移し、2032年には704百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ データセンター固体変圧器（SST）の市場規模と商用化進展
2025年時点におけるデータセンター固体変圧器（SST）の世界生産規模は約46.6MW、生産能力は約50MWとされ、平均価格は約762米ドル/kWで推移している。粗利率は20%～40%と比較的高水準にあり、技術プレミアムが市場価値を支えている。データセンター固体変圧器（SST）は依然として初期商用化フェーズにあるものの、クラウド事業者や電力機器メーカーによるPoC（概念実証）から商用導入への移行が進行しており、導入規模は今後急速に拡大する見通しである。
■ データセンター固体変圧器（SST）の需要ドライバーと配電革新
データセンター固体変圧器（SST）の需要拡大は、AI・HPCワークロードの高密度化と密接に関連している。特にGPUクラスタの普及により、ラック単位の電力密度は従来比で2～3倍に増加しており、高速応答型の電力変換が不可欠となっている。
データセンター固体変圧器（SST）はマルチポート設計によりAC/DCハイブリッド配電や380V DC供給を実現し、電力変換段数の削減と効率向上に寄与する。また、再生可能エネルギーおよび蓄電池との直接統合が可能であり、グリーンデータセンター構築において重要な役割を果たす。
■ データセンター固体変圧器（SST）の最新技術動向（直近6か月）
直近6か月では、データセンター固体変圧器（SST）においてマルチポート化と高周波化の進展が顕著である。特にSiCデバイスの採用比率は急速に上昇し、一部試験環境では電力変換効率が98%以上に到達している。また、モジュール化設計によりラック単位での導入が可能となり、エッジデータセンターへの適用事例も増加している。実証プロジェクトでは、従来システム比でエネルギー損失を15%前後削減したケースも報告されており、商用導入の経済合理性が徐々に明確化している。