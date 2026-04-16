アットホーム 広報グループ西嶋 優理子が「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」のセミナーに登壇いたします

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、住まい・建築・不動産の総合展［BREX］ 実行委員会主催の「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」に登壇いたします。本イベントでは、マーケティングコミュニケーション部広報グループ グループ長の西嶋 優理子が不動産DXの浸透度について解説いたします。なお、会期中はブース出展も行います。

【アットホーム登壇概要】

・日時：2026年5月13日（水）14:00～14:30

・講演会場：東京ビッグサイト 南1-2ホール 講演会場3／アットホームブース出展S2-88

・テーマ：不動産DXの浸透度～DXツールの導入状況と効果、昨年から変化したこと～

・詳細URL：https://innovent-expo.jp/brex/seminar/detail/

【「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」概要】

「賃貸住宅 管理・仲介EXPO 2026」は、住まい・建築・不動産の総合展［BREX］において開催される賃貸住宅の「管理・仲介」に特化した専門展です。

マンションや土地を所有するオーナーや不動産仲介・管理会社向けに、住宅設備・リフォーム・投資・資産運用関連会社など多彩な出展社が新商品やサービスをプロモーションする賃貸住宅業界最大規模のイベントです。

・会期：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 南1-4ホール（賃貸住宅 管理・仲介EXPO2026の会場は南1-2ホール）

・主催：住まい・建築・不動産の総合展［BREX］ 実行委員会

・来場方法：事前登録制（無料）

・公式ホームページURL：https://housing-biz.jp/

【登壇者プロフィール】

アットホーム株式会社 マーケティングコミュニケーション部

広報グループ グループ長

西嶋 優理子

2017年アットホーム入社。コンシューマーマーケティングを担当するプロモーション推進グループを経て、広報・PRを担当。2025年より現職。

30歳未満の賃貸居住経験者調査や売買居住用、事業用物件の取引実態、不動産業界のトレンドに合わせた調査や、家賃・価格動向などさまざまな調査に携わり、住まい選びのポイントの解説も行う。