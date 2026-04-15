日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）は、不動産事業者向けに提供する業者間物件流通サービス「リアプロ管理」において、定期配信機能の提供を2026年4月15日（水）より開始いたします。本機能により、仲介業者への空室案内メールを配信スケジュールに従って自動送信することが可能となり、管理会社の営業負担の軽減に貢献します。

■背景

「定期配信機能」のお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/rnpkanri-mail.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_mail_kino_new

不動産業界において、管理会社から仲介会社への空室情報の共有は、入居促進に直結する重要な営業活動です。しかし従来は担当者が手動でメールを作成・送信する必要があり、配信タイミングや送り漏れなどの課題がありました。

日本情報クリエイトでは、管理会社様の業務効率化とDX推進を目的に、リアプロ管理上で仲介業者への空室案内メールを自動で定期送信できる機能を新たに追加いたします。

■「定期配信機能」の仕組み

定期配信機能とは、配信スケジュールを設定し、受け取った仲介業者が自社専用の検索システムにアクセスすると管理会社様ごとに専用の検索ページが表示される仕組みで、指定した日時に自動でメールを一斉送信できる機能です。

※本機能のご利用には、リアプロ管理でメール定期配信オプションのご契約が必要です。

■ 主なポイント

・空室案内メールを自動で定期送信

設定した配信スケジュールにて自動送信されるため、これまで手動で行っていたメール送信の手間が解消されます。

・リアプロ管理の物件データをそのまま活用

別途データを用意する必要はなく、現在ご利用中のリアプロ管理の最新空室情報をそのまま送信メールに反映できます。

・送信先リストをCSVで一括登録

「メール配信機能」からも送信先リストをCSVで一括登録できます。この機能はオプション契約がなくてもご利用いただけます。

・既存の「メール配信機能」と連携

手動送信が必要な場合は従来の「メール配信機能」を引き続きご利用いただけます。定期配信と手動配信を組み合わせ、より柔軟な営業活動が可能です。

「定期配信機能」のお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/rnpkanri-mail.php?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_mail_kino_new

■ リアルタイム業者間物件流通サービス「リアプロ」とは

管理物件を共有する賃貸管理会社と物件情報を閲覧する仲介会社とをつなぐ業界最大級の業者間物件流通サービスです。

製品の特徴として、最新の空室物件の検索や詳細な物件情報の閲覧、資料のダウンロード、印刷などの便利な機能が搭載され、利用する賃貸管理会社、仲介会社の業務効率化に貢献しています。また、キャンペーンやオススメ物件の記事化、空室一覧のWEBサイト化など、賃貸管理会社から仲介会社への積極的な不動産情報の共有も支援しております。

「リアプロ 管理」についての詳細はこちら :https://www.rnp.jp/management/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_mail_kino_new「リアプロ 仲介」についての詳細はこちら :https://www.rnp.jp/mediation/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_mail_kino_new

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立 ：1994年8月1日

資本金：731,248,200円（2025年11月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/