Cozies、世界2,000万人が使うAI時代のオールインワンツール「ClickUp」の国内正式代理店に認定

株式会社Cozies

株式会社Cozies（代表取締役：大野 真由美、以下「Cozies」）は、世界2,000万人が利用するAI時代のオールインワンツール「ClickUp」を提供する ClickUp, Inc. より、国内正式代理店として認定されました。ClickUp認定の上位10％ユーザーに付与される「Power User Badge」を保有する専任チームを中心に、日本企業向けのClickUp導入支援サービスを本格的に開始します。

本取り組みでは、AIとClickUpを組み合わせることで、情報やタスクが散在した状態から、だれでも全体像と進捗が一目でわかるプロジェクト体制への転換を支援します。AIによるタスク自動化やレポート生成を活用し、チームの仕事そのものを大幅に効率化することを目指します。

オールインワンツール「ClickUp」と、日本企業のプロジェクト管理課題

ClickUpは、タスク管理・ドキュメント・チャット・ダッシュボード・自動化など、プロジェクト運営に必要な機能を1つのワークスペース上に集約できるオールインワンツールです。世界2,000万人以上のユーザーに利用されており、ソフトウェア開発チームだけでなく、マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、バックオフィスなど、部門を横断したコラボレーション基盤として採用が進んでいます。さらに、AIによるタスク自動化や情報整理・集約によって、チームの仕事を大幅に効率化できる点も評価されています。

一方、日本企業においては、タスク管理ツール、チャット、スプレッドシートなどがバラバラに存在し、どこを見れば全体像がわかるのか不明瞭プロジェクトやキャンペーンごとの進捗が担当者依存になり、レポート作成に時間がかかるテレワーク／ハイブリッドワークの定着により、情報共有の抜け漏れや認識ズレが発生しやすいといった課題が依然として多く見られます。

こうした背景のもと、CoziesはClickUpの国内正式代理店として、単なるツール導入にとどまらず、業務設計～ワークスペース構成～運用定着までを一気通貫で伴走 する導入支援を提供します。

CoziesがClickUp正式代理店に認定された背景

Coziesは、AI時代の事業成長を支えるAXファームとして、創業当初からClickUpを自社および支援先企業のプロジェクト運営に活用し、業務設計や運用定着のノウハウを蓄積してきました。広告・マーケティング案件から新規事業開発、バックオフィス業務まで、さまざまな現場でClickUpを軸にしたプロジェクト設計・改善を行っています。

- ClickUp社が認めた 国内正式代理店として認定- ClickUp認定の上位10％ユーザーに付与される 「Power User Badge」 を保有- 自社運用とクライアント支援の双方でClickUpを使い込みながら、テンプレート設計・自動化・ダッシュボード構築などのノウハウを蓄積

といった実績が評価され、今回の正式代理店認定に至りました。

ClickUp導入支援サービスの概要

Coziesが提供するClickUp導入支援サービスは、単なる初期設定代行ではなく、クライアント企業の「意志」や事業ゴールから逆算してワークスペースを設計する伴走型プログラムです。AIを前提にした業務設計やワークフロー設計を行い、「どの仕事をAIに任せ、どの仕事に人が集中するか」を整理することで、チーム全体の生産性向上につなげます。主な支援内容は以下の通りです。

- 業務・組織ヒアリングと課題の言語化- ワークスペース／スペース／フォルダ構成の設計- プロジェクト・タスク設計、ビュー（一覧・ボード・ガント等）のデザインテンプレート・自動化（オートメーション）ルールの設計- チームメンバー向けトレーニング・オンボーディング支援- 運用開始後の定着支援・改善提案

対象は、ClickUpをこれから本格導入したい中小企業・スタートアップから、部署単位でのスモールスタートを検討している事業会社まで幅広く想定しています。

ClickUp導入で解決できる主な課題

本サービスを通じて、主に次のような課題解決を目指します。

- 情報・タスクが複数ツールに分散しており、全体像が見えない→ ClickUp上にプロジェクト・タスク・コミュニケーションを集約し、「どこを見ればいいか」を一本化。- 進捗管理やレポート作成に時間がかかり、本来の価値創出に集中できない→ ダッシュボードや自動レポートを設計し、KPI・進捗をリアルタイムに可視化。- 業務が属人化しており、担当者変更のたびにプロジェクトが止まってしまう→ 標準的なプロセス・テンプレートをClickUp上に整備し、「誰が見てもわかる」状態をつくる。- リモートワーク／ハイブリッドワークで、コミュニケーションの抜け漏れが起きやすい→ タスクコメントやメンション、通知設計を活用し、必要な情報が必要な人に届くフローを設計。

Coziesは、ClickUpの柔軟な機能群と自社の運用ノウハウを組み合わせることで、短期的な業務効率化だけでなく、中長期的な売上・粗利の最大化につながるプロジェクト体制づくりを支援します。

サービス詳細・お問い合わせ

ClickUp導入支援サービスの詳細や支援内容については、以下のサービスページをご覧ください。

ClickUp導入支援サービスページはこちら(https://cozies.jp/service/ax/clickup)

また、個別のご相談やお見積り、取材に関するお問い合わせは、下記フォームより承っております。

▼お問い合わせはこちら

https://cozies.jp/contact

株式会社Cozies

株式会社Coziesについて

株式会社Coziesは、AI時代における新たなスタンダードを創り、日本に歓喜をもたらすことを目指すAXファームです。企業の「意志」を出発点に、戦略と実行を一体で設計し、テクノロジーと人間の創造性を掛け合わせながら、広告・マーケティング・AI活用での成果創出を支援しています。短期的なCPAの改善だけでなく、中長期的なブランド価値と利益の最大化を見据えたパートナーシップを重視し、クリエイティブ・データ・運用を横断した伴走支援を提供しています。

ClickUp／業務設計に関するお問い合わせ

会社概要- 会社名 ：株式会社Cozies- 所在地 ：東京都文京区湯島2-2-1 東邦深澤ビル8階A- 代表者 ：代表取締役 大野 真由美- 事業内容 ：広告・マーケティング領域における戦略設計、クリエイティブ制作、運用伴走支援／ClickUp・AIなどを活用した業務設計・DX支援 ほか- URL ：https://cozies.jp/

ClickUpの導入・運用設計や、業務設計・DX支援をご検討の方は、ぜひご相談ください。

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