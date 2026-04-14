【クラスコ】AI導入1年で、売上2億円増・業務効率22,862時間・コスト6,800万円削減を実現

株式会社クラスコ

株式会社クラスコ・ホールディングス（本社：石川県金沢市、代表取締役：小村 典弘、以下「クラスコ」）は、AI導入1年で、売上2億円増/業務時間22,862時間削減/コスト6,800万円を実現し、AI活用によって生産性の向上、業務効率化、企業価値の向上を実現しております。

■ 「全ての業務にAIを」から始まった企業存続/成長のためのAI導入

クラスコでは2024年7月、代表の小村が「AIこそが、人手不足とインフレ時代において企業が生き残るための鍵になる」と確信し、Google Workspace（GWS）を全社導入し、全スタッフのAI（Gemini）活用が開始いたしました。AI導入の背景には、人件費の8割が情報検索や単純作業といった「非生産的な業務」に消えており、人手不足が加速する中で生産性向上こそが喫緊の課題であるという強い危機感がありました。

導入後は「全ての業務にAIを」というスローガンのもと、毎朝の全社朝礼での事例共有や定例勉強会などAIの浸透/活用を徹底した結果、導入わずか1年目で売上2億円増・業務時間22,862時間削減・コスト6,800万円削減・助成金5.8億円獲得という大きな成果を得られました。

■ クラスコのAI活用における取組み

【AI活用文化】全社員が使いこなすAI浸透と仕組み

AI導入から1年で、売上や業務効率などさまざまな成果を獲得

・全社朝礼内でのAI事例共有

毎朝の朝礼で、AIの活用法や最新情報を共有する場を設置しております。「誰が、どの業務を、どう改善したか」という成功事例を全社へ横展開し、組織全体を毎日アップデートし続ける仕組みを紹介します。

・月1回のAI活用の共有会の開催

部署横断でのAI活用法などを共有する勉強会を開催し、日常業務に深く根ざした成功事例を次々と実装しています。定期的なAI勉強会などを通して、全スタッフが日常の課題をAIで解決する「実践的なAI活用」を構築しています。

【人材育成】AIロープレによる接客品質の均一化と教育効率化

全社朝礼で、AIについての共有を行う時間を設ける月1回のAI活用共有会を開催

創業62年のノウハウをAIに学習させた教育システム「AIロープレ」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000911.000006823.html)で、「教育の質」と「効率」を両立させたAI人材育成法を実施しています。

・成約率1.4倍を実現した「AI教育」による質の向上

AIによる客観的な評価と、先輩に気兼ねなく納得いくまで何度でも反復練習ができる環境が、若手社員のスキル定着を加速。これにより、従来の平均成約率を約1.4倍向上させる成果をあげました。

・育成期間33%短縮と指導工数83%削減による「圧倒的な効率化」

AIが教育を代行することで、新人の現場デビューを3ヶ月から2ヶ月へと短縮し、早期戦力化を実現。指導役の上司の拘束時間も1店舗あたり1,000分削減し、組織全体の生産性向上を可能にしました。

【現場活用】業務効率と生産性向上の現場でのAI活用術

AIロープレ実施の様子番組ではAIロープレの実施方法を紹介

・リスト照合や物件紹介文の作成などの営業現場での生産性向上

リスト照合や物件紹介文の作成や初期費用の算出といった作業をAIで自動化/高速化。数時間かかっていた業務を10分以内に短縮させるなど、現場での業務効率化/生産性向上を実現しています。

・スライド資料やグラフィック、動画、音楽のAI生成

従来、専門スタッフや外注が必要だったスライド資料、プロモーション動画、BGM制作などをAIで内製化し、制作スピードの向上とコスト削減を同時に実現しています。

■ AI賃貸営業ロープレによるメディアの注目

企業のビジョン、ブランドコンセプトをAI学習させ制作したBGM[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BZpb_c_uk2U ]

2026年2月には、賃貸仲介における接客品質と成約率を劇的に向上させた「AIロープレ」による人材育成に注目をいただき、テレビ取材もいただきました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=d85cfRDoLAw ]

・番組名：アルバレスの空（BSテレビ東京）

・番組概要：中小企業が未来に向かって発展していくためのヒントを、様々な課題を乗り越えてきた成功事例を紹介します。ナビゲーターは、今注目されている経営学者、入山章栄。様々な中小企業の取り組みや活動を、企業経営者が自社の課題を克服するヒントとなるようキーワードで解説します。

・番組公式サイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/alvareznosora/

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会社概要

会社名：株式会社クラスコ

代表者：代表取締役社長 小村 典弘

所在地：金沢本社 〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21 TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

URL：https://www.crasco.jp/

事業内容：不動産の売買、賃貸借、管理、修理及び仲介 建売住宅の建築、販売及び宅地の造成販売など

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