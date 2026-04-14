日本酒MINAKIとゴトウフローリストが贈る、2026年母の日のための特別なフラワーギフトを限定販売

株式会社REBORN

株式会社REBORN（本社：東京都港区、代表取締役CEO：皆木研二）が運営するラグジュアリー日本酒ブランド「MINAKI」は、老舗花店「ゴトウフローリスト」とコラボレーションし、2026年の母の日に向けた特別なギフトセットを数量限定で販売いたします。

ギフトセットに添える日本酒「極幻 FORMULA.2」は、通常抽選販売のみの希少な一本ですが、彩りある母の日の時間を多くの方に過ごしてほしいという想いから今回特別にご用意いたしました。

この機会にぜひ、感謝の想いを、特別な花と共に届けてみませんか。

販売期間：2026年4月16日(木)から5月10日(日)

特設販売ページ：https://minaki-sake.com/pages/gotoflorist-collaboration

「贈る瞬間」を彩るコラボレーションの背景

「母の日をより特別なものにしたい」。その想いが重なり、今回のフラワーギフトが生まれました。

1892年 (明治25年) の創業以来、日本のフローラルアートのパイオニアとして人々の生活に彩りと感動を提供し続けてきた「ゴトウフローリスト」。

そして、「時間を豊かに巡らせ、そのひとときを彩る」をコンセプトに、揺るぎない品質と洗練された世界観を通じて、日本酒の新たな可能性を切り拓く「MINAKI」。

「贈った瞬間、そっと笑顔がこぼれ、その"一瞬"が一生の記憶に残る体験に」。そんな願いを込めて、両社が母の日にふさわしい花々を一つ一つ丁寧にセレクトしました。

ふたつの特別なアレンジメント

1. Vivid Devotion（ヴィヴィッド・ディヴォーション）

深紅と青、オレンジとピンク。相反する色が衝突するのではなく、互いを高め合うように咲き誇るこのアレンジメントは、母という存在そのものを映しているようです。

強くて、やさしくて、どこまでも美しい。

マットブラックのボックスに静かに添えられた日本酒「MINAKI」は、北の大地が育んだ澄んだ旨みの中に、凛とした余韻を持ちます。華やかな花と並ぶことで、贈りものに静かな重みが加わります。

サイズ：高さ60cm／幅25cm／奥行25cm

花材：ストレリチア／オリエンタルリリー／ダリア／デルフィニューム／カラー／カーベラ／アンスリューム／グリーン

日本酒：極幻 FORMULA.2

価格：\61,800 (税込 \67,980)

https://minaki-sake.com/products/vivid-devotion-mothersday2026

2. Amber Reverie（アンバー・レヴェリー）

オレンジ、バーガンディ、グリーン。深みのある色彩が静かに重なり、まるで母との長い歳月を思い返すような温もりを持つアレンジメントです。華やぎの中にも落ち着きがあり、花を見るたびに穏やかな気持ちにしてくれます。

ホワイトバスケットの中央に添えた「MINAKI」は、花と同じく、栓を開けた瞬間から場の空気を変える一本。花を眺めながら過ごすお母様との特別なひとときに、優しく寄り添います。

サイズ：高さ28cm／幅40cm／奥行40cm

花材：ストレリチア／ミディファレノプシス／アンスリューム／ダリア／カラー／モカラ／アジサイ／アルストロメリア／グリーン

日本酒：極幻 FORMULA.2

価格：\44,800 (税込 \49,280)

https://minaki-sake.com/products/amber-reverie-mothersday2026

フラワーギフトを彩る「極幻 FORMULA.2」の魅力

今回のフラワーギフトを彩るのは、上品さと存在感を兼ね備えた「極幻FORMULA.2」。

原料米には、純米大吟醸造りのために山形で開発された酒米の最高峰「雪女神」を使用。酒米の特性を最大限引き出すべく29%まで丁寧に磨き上げ、上品さと存在感のある味わいを実現しました。

雪どけ水のような透明感と華やかさの中に落ち着きのある香り。上品な甘みの中にはっきりとした輪郭のある味わいでありながら、優雅に消えていく、儚くも心地よい余韻。優雅な酸とキレのある後味。雑味がなくしなやかな口当たりは、食中酒としても最適です。

AROMA

酵母の香りや特徴に過度に頼らない、朝摘みした瑞々しい青リンゴのような上品で落ち着きのある香りが優しく広がります。

PALATE

まるで雪どけ水が流れるように、口中に広がり消えていく、繊細でしなやかな口当たりです。

TASTE

口に含んだ瞬間感じる上品な甘さと、ほどよい旨味の中に、はっきりとした輪郭を兼ね備えたエレガントな味わいです。

AFTERTASTE

しっかりとした味わいながら、優雅に消えていく儚くも心地よい余韻を感じます。

原料米：山形県産雪女神100%

精米歩合：29%

内容量：720ml

価格：\23,800 (税込 \26,180)

https://minaki-sake.com/products/formula2-mothersday2026

ゴトウフローリストについて

1892年の創業以来、ゴトウフローリストは、花々を通じて革新と伝統を融合させた独自のデザインを、最高級の品質と共に提供し続けています。シンプルでありながらも力強い存在感を放つ花々、計算された美の構成、そしてその一つひとつに込められた情熱。空間演出やイベント装飾など、常に新しい花の文化を築き続けてきた「花のクラフトマンシップ」へのこだわりは、多くの人々を魅了し続けています。

https://gotohanaten.com/

“そのひとときを、巡らせる” MINAKI

MINAKIは、日本酒が人の記憶や感情に深く残る存在であることを信じ、味や香りだけでなく、体験全体を丁寧に設計するラグジュアリーブランドです。原料や製法の先にある「どんな余韻を届けたいか」から逆算し、唯一無二の存在感を追求。IWCを含む6つの国際品評会で受賞し、一流ホテルやミシュラン星付きレストランなど250店舗に採用されています。特別な瞬間にふさわしい品格と余韻を宿す存在として、日本酒の新たな可能性を切り拓いています。

会社概要

会社名：株式会社REBORN

代表取締役：皆木 研⼆

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-43 西麻布3243ビル 5階

事業内容：日本酒ブランド「MINAKI」の運営

Instagram：https://www.instagram.com/minaki_sake

Facebook：https://www.facebook.com/minaki.sake/about

X：https://x.com/minaki_sake

Web：https://minaki-sake.com/