保育に特化した人材サービスを提供するベルサンテスタッフ株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：中野 栄造）は、保育学生や転職希望者に向けた就職イベント「ほいコレ就職・転職フェア in グランフロント大阪」を2026年4月12日（日）に開催いたします。本年度は、民間企業が主催する保育就職イベントとしては極めて異例となる「9つの自治体（公立園）」の出展が決定。私立園と合わせて600園以上を一度に比較できる、業界の常識を覆す「ボーダレスな就職支援」を展開します。▼イベント詳細はコチラ▼ https://hoikucollection.jp/navi/2026/event/detail/260412gfo/

◆【業界初※】なぜ「公立」と「私立」を同じ場所に集めるのか

これまで保育業界の就職活動は、公立園と私立園で情報収集のルートが分断されており、志望者に大きな負担となっていました。 当社は、「どんなバックグラウンドの人でも、フラットに自分に合う環境を選べるべき」という想いから自治体へ働きかけ、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・枚方市・東大阪市・尼崎市の9自治体によるブース出展を実現しました。同じ会場で両方の話を直接聞くことで、家賃補助などのハード面（条件）の比較にとどまらず、公私それぞれの魅力や特徴を捉え、自分に最も合う環境を見つけていただくことが狙いです。これにより早期のミスマッチを防ぎ、保育士としての第一歩を強力にバックアップします。

「私が行ってもいいの？」に応える。すべての“なりたい”を応援

今年のテーマは「境界線のない就活」です。 養成校の学生だけでなく、他学部で学びながら独学で保育士を目指す方、社会人から挑戦する方、一度現場を離れた方。そんな「一歩踏み出すことに不安を感じている層」へ向けて、以下の3つのポイントでサポートします。① 9自治体×私立600園超と出会える！ 関西最大級規模となる今回のフェア。公立・私立それぞれの良さを1日でじっくり聞き比べられる、これまでにない「判断材料」が揃った環境を提供します。② 保育コンシェルジュが常駐サポート 「他学部だけど大丈夫？」「履歴書の書き方は？」など、独学や異業種からの挑戦ならではの悩みにも、保育現場に精通したコンシェルジュが無料で対応します。③ 若手の先生と話せるブース構成 出展園には若手職員が多数参加。学生に近い目線で、現場のリアルな情報を得ることができます。気になった園はその場で見学予約も可能です。

4/12（日）開催 ほいコレ就職フェアイベント概要

開催日程： 2026年4月12日（日）開催時間： 13:15～17:00（※12:15～受付開始）場所： グランフロント大阪 北館 B2F コングレコンベンションセンターアクセス： 各線「梅田駅」「JR大阪駅」より徒歩約5分参加費： 無料（入退場自由）詳細： https://hoikucollection.jp/navi/2026/event/detail/260412gfo/

2026年上半期ほいコレ就職フェア 全日程公開中

関西全域・東京で随時開催！ご都合に合わせて参加しやすいよう、複数会場・複数日程をご用意しています。 ▼すべての開催情報はこちら https://hoikucollection.jp/navi/2026/event/detail/

「園見学の服装は？」「お給料の平均は？」など、どんな小さなことでも相談可能。就職フェアでコンシェルジュを務めるアドバイザーが、無料で何度でも対応いたします。 ▼詳細はコチラ▼https://hoikucollection.jp/navi/2026/concierge/concierge.php

会社概要

ベルサンテスタッフ株式会社は、保育に特化した人材サービスを通じて、“かかわる”皆様が楽しく、そして幸せになるために、保育業界に貢献していきます。会社名： ベルサンテスタッフ株式会社所在地： 大阪市淀川区東三国5丁目15番14号代表者： 代表取締役 中野 栄造設立： 2012年4月（創業：1974年）URL： http://www.bellsante.co.jp/公式note： https://note.com/bell_pr※自社調べ（2026年3月時点。民間企業が独自に主催する保育士向け広域就職フェアにおいて、同時に9つの自治体が公立園の採用広報ブースを出展する形式として）