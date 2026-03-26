ソフトウェアライフサイクル全体のCO2排出量算定ルールを策定し、低炭素なソフトウェア関連ビジネス創出を推進〜調達・開発・運用・廃棄を対象とし、グリーン調達やScope3算定を実現〜

ソフトウェアライフサイクル全体のCO2排出量算定ルールを策定し、低炭素なソフトウェア関連ビジネス創出を推進〜調達・開発・運用・廃棄を対象とし、グリーン調達やScope3算定を実現〜