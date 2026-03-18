【DMM Factory】TVアニメ「ブルーロック」×「ラウンドワン」コラボキャンペーンを3月18日（水）より開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、株式会社ラウンドワンジャパン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：川口 英嗣、https://www.round1.co.jp/、以下ラウンドワン）にて、TVアニメ「ブルーロック」とのコラボキャンペーンを、3月18日(水)より期間限定で開催いたします。

■ブルーロック×ラウンドワン コラボキャンペーン詳細

TVアニメ「ブルーロック」と、「ラウンドワン」とのコラボキャンペーンを3月18日（水）より、全99店舗で開催いたします。本イベントのために用意した特別な描き下ろしイラストは、キャラクター達の私服姿をイメージしました。

カラオケコラボルームやコラボパックのほか、コラボメニュー、オリジナルグッズの販売を行います。

▼特設サイトはこちら

https://factory.dmm.com/event/bluelock_round1_2026/(https://factory.dmm.com/event/bluelock_round1_2026/)

（１）カラオケコラボルーム／コラボパックの販売

『ブルーロック』オリジナルの装飾を施した、特別映像が見れるカラオケコラボルームが池袋店・町田店・所沢店・中川1号線店・梅田店・福岡天神店・札幌すすきの店の7店舗に登場！

コラボルームご利用につき、キャラクターカードを1枚プレゼントいたします。

会期前半9種、後半9種の合計18種類から1枚をランダムでお渡しいたします。

前半：9種

2026年3月18日(水)～2026年4月19日(日)まで

後半：9種

2026年4月20日(月)～2026年5月17日(日)まで

※画像はイメージです。

※絵柄はお選びいただけません。

※期間の前後半でお渡しするカードの絵柄が異なります。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

※なくなり次第配布終了となります。

▼ルームのご予約はこちらから

https://www.round1.co.jp/collaboration/bluelock2026/index.html

※別途ワンオーダー制

※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。

※お盆営業や特別営業期間中は、土日と同じ料金となります。

コラボ限定特典が付いたカラオケパック、ボウリングパックを販売いたします。

※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。

※小中学生無料キャンペーン対象外です。ご利用の受付でスタッフまでお声がけください。

※コラボ投げ放題パックをご利用でも待ち時間が発生した場合は交代制となります。

※コラボ投げ放題パックの保障ゲーム数は投げ放題パックと同一です。

※保障ゲーム数はご利用店舗ごとに異なります。ご利用店舗の料金表ページからご確認ください。

※調布駅前店、町田ジョルナ店は、クレーンゲームパークのためコラボパックの販売はございません。

コラボ期間中ボウリングエキサイターでは、投球後の演出画面が『ブルーロック』仕様になります。

【特典】

コラボパックご利用につき、キャラクターカードを1枚プレゼントいたします。

会期前半9種、後半9種の合計18種類から1枚をランダムでお渡しいたします。

前半：9種

2026年3月18日(水)～2026年4月19日(日)まで

後半：9種

2026年4月20日(月)～2026年5月17日(日)まで

※画像はイメージです。

※ランダムでお渡しとなります、絵柄はお選びいただけません。

※期間の前後半でお渡しするカードの絵柄が異なります。

※数量限定。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

《コラボメニュー／カラオケコラボパック 販売店舗 全92店舗》

カラオケ設置全店（コラボメニューはカラオケルームにて）販売

《ボウリングコラボパック販売店舗 全97店舗》

ボウリング設置全店にて販売

▼ラウンドワン店舗一覧はこちら

https://x.gd/FrhjW

（２）限定コースターがもらえるコラボメニューの販売！

カラオケが設置されたラウンドワン全92店舗でコラボメニューを提供いたします。

コラボメニューを1品ご注文につき、ランダムでオリジナルスタンディコースターを1枚プレゼント。

会期前半では等身イラストデザインが9種、後半ではミニキャライラストデザインが9種の合計18種類から1枚をランダムでお渡しいたします。

前半：等身イラスト（9種）

2026年3月18日(水)～2026年4月19日(日)まで

後半：ミニキャライラスト（9種)

2026年4月20日(月)～2026年5月17日(日)まで

※画像はイメージです。

※絵柄はお選びいただけません。

※期間の前後半でお渡しするコースターの絵柄が異なります。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

※なくなり次第配布終了となります。

＜コラボメニュー販売店舗 全92店舗＞

全国のラウンドワン カラオケ設置全店で販売

▼店舗一覧はこちら

https://www.round1.co.jp/shop/area01.html

（３）オリジナルグッズの販売

コラボ記念のオリジナルグッズをラウンドワン10店舗およびDMM通販にて販売いたします。

店舗施設利用者以外の方もご購入いただけます。物販のみご利用の方はカラオケ受付までお越しください。2026年3月18日(水)10:00より店頭にて販売いたします。

※価格は税込表記です。

※トレーディング商品はランダム販売のため、絵柄はお選びいただけません。

※店舗でのグッズ購入につきましては、下記にて購入制限を設けさせていただきます。予めご了承ください。

【グッズ購入制限】

・オープン商品：各3個まで

・トレーディング商品：3BOXまで

＜コラボグッズ販売店舗 全7店舗＞

■ラウンドワン 池袋店

■ラウンドワン 町田店

■ラウンドワンスタジアム 所沢店

■ラウンドワンスタジアム 中川1号線店

■ラウンドワン 梅田店

■ラウンドワン 福岡天神店

■ラウンドワン 札幌すすきの店

■ラウンドワンスタジアム 奈良 ミ・ナーラ店

■ラウンドワン 千種店

■ラウンドワンスタジアム 仙台泉店

＜DMM通販＞

DMM通販では下記の期間にて、予約販売をいたします。

・予約受付期間

2026年3月18日(水) 12:00 ～ 2026年5月17日(日) 23:59

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/list/=/article=keyword/id=309003/

※予約期間中にご購入いただいた全ての方に商品をご用意いたします。

※商品は2026年7月より順次発送予定となります。

（４）イラストパネル展示

コラボグッズ販売店舗では、描き下ろしイラストパネルを展示いたします。

池袋店：御影 玲王、凪 誠⼠郎

町田店：⽷師 凛

所沢店：潔 世一

中川１号線店：士道龍聖、⽷師 冴

梅田店：氷織 ⽺

福岡天神店：千切 豹馬

札幌すすきの店：蜂楽 廻

奈良ミ・ナーラ店、千種店、仙台泉店：集合イラストパネル

（５）アミューズメント体験特典

99店舗を対象にアミューズメント体験特典を実施します。

事前にスタッフへ参加をお申込みいただき、コラボ専用クレーンゲーム機に500円以上を連続投入してプレイをすると、オリジナルクリアカード【全9種】をランダムで1枚プレゼント！

※画像はイメージです。

※ランダムでお渡しとなります、絵柄はお選びいただけません。

※数量限定です。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。

▼ラウンドワンへのお問い合わせ

https://www.round1.co.jp/cgi-bin/read.cgi

※お急ぎの場合は直接ご利用店舗までお問い合わせいただくようお願いいたします。

■DMM Factoryについて

合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。

「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります。

・DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/

・DMM Factory公式X：https://x.com/DMM_factory

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会



