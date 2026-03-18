GROHE、ミラノデザインウィーク2026期間中 ピッコロ・テアトロ・スタジオ・メラートで「Aqua Sanctuary」をテーマとした没入型インスタレーションを展示

グローエジャパン株式会社

グローバルで総合的な水まわり製品のリーディングブランドであるグローエは、ミラノデザインウィーク2026において、過去最大規模の挑戦的ビジョンである「Aqua Sanctuary（アクア・サンクチュアリ）」と共にブレラ地区中心部に帰還し、GROHE SPA（グローエ・スパ）の没入型インスタレーション展示を実施します。

本展示は、イタリアで最も重要な伝統的文化施設であるピッコロ・テアトロ・スタジオ・メラートを、演劇の最終公演の幕が下りてからわずか72時間という短い期間で、GROHE SPAブランドの理念である「Wellbeing through Water（水を通じたウェルビーイング）」に捧げられた没入型空間へと作り変えるものです。

「GROHE SPA Aqua Sanctuary」は、完全なウェルビーイングを体現する「Personal Sanctuary（個人的な聖域）」の概念を極限まで追求した、ブランド史上最も挑戦的な空間構想。来場者は都市の喧騒から解き放たれ、水のリズムが導く入念に構成された空間へと誘われます。光と影、厳選された素材、そして繊細な音響が流れ水と共鳴し、五感を優しく刺激し、時の流れさえも緩やかに感じさせる、至高の癒しを体現する場所となります。

本インスタレーションは、それぞれ異なる「心身の状態」を反映した、連結する3つのsanctuary（聖域）で構成されます。「インスピレーション（感性）」から「キュレーション（選定）」、そして「リフレクション（内省）」へ。この一連の流れは、「Wellbeing through Water」を実現するためにGROHE SPAが培ってきた、「日々の儀式」「職人のクラフトマンシップ」「洗練されたデザイン」の融合を体現しています。

個々の製品に焦点を当てるのではなく、バスルームデザインの全体的な解釈を提示し、水がいかにして空間を形作り、浄化し、再生し、そしてリラクゼーションをもたらすかを実証します 。

LIXILのチーフ・デザイン＆ブランド・アイデンティティ・オフィサーのポール・フラワーズは、次のように述べています。

「ピッコロ・テアトロ・スタジオ・メラートという特別な場所において、私たちは『水の持つ回復力』を具現化し、日常を超越する至福の瞬間を創り出す一連の空間を構想しました。」

「ミラノデザインウィークは、世界のクリエイティブ・コミュニティが集結するかけがえのない瞬間です。GROHE SPA Aqua Sanctuaryは、水と建築の深い融合を提示し、ウェルビーイングを高めながら、私たちの生活空間やバスルーム空間を意識的に形作ります。これらの厳選された空間の中で、精神、身体、そして空間が素材とクラフトマンシップを通じて完璧に調和し、変容をもたらす建築的要素としての水の体験を再定義します」 。

「Aqua Sanctuary」が披露するのは、戦略的パートナーシップと革新的な素材探求の結晶である、色彩・仕上げ・素材が緻密に調和したデザインの共鳴（エコシステム）です。これらのコラボレーションは、建築家やデザイナーが表情豊かなインテリアの概念を再定義することを可能にします。また、感性に訴えかける調和のとれた空間を、より確信を持って形にできるよう、高度な仕様選定をサポートします。

＜GROHE SPA Aqua Sanctuary のご案内＞

建築家、デザイナー、メディア、そして一般の来場者は、ミラノデザインウィーク2026の期間中、ピッコロ・テアトロ・スタジオ・メラート（Via Rivoli, 6, 20121 Milan）にて「GROHE SPA Aqua Sanctuary」を体験いただけます 。

https://www.grohe.com/en-GB/learn-discover/news-events/milan-design-week-2026

一般公開日：2026年4月22日～4月26日

・4月22日：午前10時～午後5時

・4月23日：午前10時～午後5時

・4月24日：午前10時～午後9時

・4月25日：午前10時～午後9時

・4月26日：午前10時～午後6時

期間中、メディアおよび招待客向けのガイド付きツアーやプレゼンテーションなど、専用の時間が設けられます 。詳細については以下までお問い合わせください 。

【お問い合わせ先】

グローエジャパン株式会社

本社TEL 03-6748-1180 FAX 03-6748-1181

E-Mail: info_grohe@grohe.co.jp

営業時間9:30～17:30（定休日土・日・祝）

公式WEBサイト：https://www.grohe.co.jp/(https://www.grohe.co.jp/)

【GROHE（グローエ）社について】

1936 年創業。ドイツ、デュッセルドルフに本社を置く、世界150 ヶ国以上に製品を輸出しているサニタリー製品業界のトップ企業。キッチン、浴室、洗面室用のサニタリー製品のほか、シャワー製品、浴室アクセサリーなどを生産、販売している。2014年より、LIXILグループに参画。すべての製品は品質、技術、デザイン、サステナビリティというブランド価値に基づき、「Pure Freude an Wasser（水を楽しむ喜び）」を提供している。

【LIXILについて】

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供している。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献している。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えている。

株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上した。

LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/(https://www.lixil.com/jp/)