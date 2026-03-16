pamxy、YouTube再生数を伸ばす「VSEO運用改善チェックリスト」を無料公開。自社メディア連載第3弾『YouTube VSEOの鉄則』を解禁

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する、株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube活用における「検索流入」の最大化を支援するため、「YouTube VSEO運用改善チェックリスト（2026年最新版）」の無料配布を開始いたしました。

あわせて、「marke-driven」にて展開中のYouTube運用ノウハウ連載において、第3弾コンテンツとして『YouTubeのVSEO｜効果的な対策と上位表示のコツ』を公開したことをお知らせいたします。

◼︎ 「YouTube VSEO運用改善チェックリスト」公開の背景

YouTubeは「世界第2位の検索エンジン」とも言われ、適切なVSEO（動画検索エンジン最適化）対策を行うことで、潜在的な視聴者に動画を届け、チャンネル全体の成長を加速させることが可能です。

一方で、「有益なコンテンツを作っているはずなのに再生数が伸びない」という課題の多くは、このVSEOの見落としが原因となっています。

弊社がこれまで多くの企業様をご支援する中で培ってきた、成果に直結するVSEOのノウハウを、より多くの企業様にご活用いただきたいという想いから、この度の新コンテンツおよびチェックリストの公開に至りました。

【無料配布：YouTube VSEO運用改善チェックリスト】

https://drive.google.com/file/d/1V3uMVqGM-oDYz3clFYGRMPMD4EynKG5T/view?usp=drive_link

◼︎連載第3弾：最新アルゴリズム対応「VSEO対策12のチェックリスト」を公開

今回公開したワークシートの各項目について、より深い背景や具体的な改善策を解説するため、自社メディアでの連載第3弾記事を公開いたしました。

記事内では、YouTubeのアルゴリズムに評価され、検索結果や関連動画で優位に立つための「12のチェックリスト」を整理。タイトル、サムネイル、タグ設定から、最新のショート動画連携まで、検索流入を最大化させるための具体的な打ち手を詳述しています。

【解説しているVSEOポイント（一部抜粋）】

タイトルの最適化： 検索キーワードを含め、クリック率を高める設計

サムネイルの視認性： 一瞬で内容が伝わり、他動画と差別化する工夫

概要欄・チャプター活用： 視聴者満足度を高め、検索露出を増やす設定

字幕・翻訳機能： 視聴維持率の向上と海外リーチの拡大

エンゲージメント構築： アルゴリズム評価を高めるコメント・コミュニティ活用

詳細はこちら： https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-vseo/

◼︎ 今後の連載予定

本連載では、今後もYouTubeの企業活用に関する実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。

企画の立て方、アルゴリズム攻略、VSEO対策など、企業担当者が現場で使える情報を体系的にお届けする予定です。

下記はYouTubeの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっていますので、ぜひご参考ください。

詳細はこちら： https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/)

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp