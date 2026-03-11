【2026年最新】PDFが印刷できない原因と対処法｜PDFだけ印刷できない時の解決方法
PDFファイルを印刷しようとしたとき、「PDFだけ印刷できない」「印刷プレビューが表示されない」「白紙で出力される」といったトラブルに困ったことはありませんか？
実は、このようなPDFが印刷できない問題は、PDFファイルの設定や閲覧ソフト、プリンタードライバーなどが原因で発生することがあります。
本記事では、PDFが印刷できない主な原因と具体的な対処法を、初心者でもわかりやすく解説します。
Part1. PDFが印刷できない主な原因
PDFが印刷できない原因は一つではなく、PDFファイル・閲覧ソフト・プリンター環境など複数の要因が関係している場合があります。
ここでは、PDFだけ印刷できないときによく見られる代表的な原因を紹介します。
1. PDFファイルが破損している
通信エラーやメール添付時の不具合でPDFデータが破損すると、印刷できないことがあります。場合によっては表示はできても、印刷時にエラーが発生することがあります。
2. PDFに印刷制限が設定されている
PDFにはセキュリティ機能があり、作成者が印刷を禁止している場合があります。企業資料や契約書などでは、印刷制限が設定されているケースも少なくありません。
3. PDF閲覧ソフトの不具合
使用しているPDFリーダーのバージョンが古い、またはソフトとPDF形式の互換性がない場合、印刷機能が正常に動作しないことがあります。
4. プリンターがオフライン状態になっている
プリンターがオフライン状態や接続エラーになっていると、印刷データが正常に送信されず、PDFが印刷できないことがあります。
5. プリンタードライバーの問題
プリンタードライバーが古い、破損している、またはOSと互換性がない場合、印刷処理に不具合が発生することがあります。
Part2. PDFが印刷できないときの解決方法
PDFが印刷できない場合でも、多くのケースは基本的な確認や設定の見直しで解決できます。
ここでは、PDFだけ印刷できないときに試したい代表的な対処法を紹介します。
1. プリンターの状態を確認する【Windows / Mac】
まず、プリンターが正常に接続されているかを確認しましょう。プリンターがオフライン状態になっていると、PDFの印刷は実行されません。
Windows：「コントロールパネル」→「プリンターとスキャナー」で、プリンターの状態が「オンライン」になっているか確認します。
Mac：「システム設定」→「プリンターとスキャナー」で、プリンターが「使用可能」になっているかを確認します。
また、印刷キューにジョブが溜まっている場合は、印刷が停止することがあります。その場合は印刷ジョブを一度キャンセルし、再度印刷を試してみてください。
2. PDFリーダーをアップデートする
使用しているPDF閲覧ソフトが古い場合、印刷機能が正常に動作しないことがあります。
例えば、Adobe Acrobat Reader や Foxit Reader などのPDFリーダーは、定期的なアップデートによって不具合が修正されています。最新版に更新することで、PDFが印刷できない問題が解決する場合があります。
3. PDFの印刷設定を確認する
PDFリーダーの印刷設定が適切でない場合、印刷が正常に行われないことがあります。
特に次の設定は確認しておきましょう。
